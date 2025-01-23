Її кілька разів грабували та оскверняли: як виглядає могила військового пілота "Джуса" і чи покарали вандала

Слідство у справі осквернення могил українських героїв уже завершили

Відомий український пілот Андрій Пільщиков, якого українці знають під позивним "Джус", трагічно загинув під час виконання навчального польоту в Житомирській області. 25 серпня 2023 року сталося зіткнення навчальних літаків Л-39, через що загинуло три пілоти. Серед них був і Джус. Поховали 30-річного пілота на Аскольдовій Могилі у Києві. А його могила після похорону кілька разів була пограбована і навіть постраждала від вандалізму.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила Андрія Пільщикова. І яке покарання отримала жінка, причетна до осквернення могили Джуса.

Могила Джуса на Аскольдовій Могилі у Києві

Андрій Пільщиков – український пілот, який посмертно нагороджений званням Герой України. Він народився у Харкові, а загинув під час навчального польоту на Житомирщині. Джус служив у Повітряних силах України та був пілотом літака МіГ-29. Після початку російського вторгнення пішов захищати Україну та був серед учасників боїв за Київ.

Могила Андрія Піщикова до осквернення

Після загибелі Андрій Пільщиков був із почестями похований у Києві на Аскольдовій Могилі. Українці несли квіти до місця поховання, а бойові товариші залишали різні шеврони та навіть принесли на могилу невелику модель літака F-16. Однак, як виявилося, могила героя не залишилася поза увагою грабіжників та вандалів.

Так, у жовтні 2023 року кохана дівчина Джуса Меланія Подоляк повідомила, що невідомі викрали пам’ятні шеврони, які залишили на місці поховання побратими загиблого. Причому це вже другий епізод із пограбуванням могили Героя. Після першого випадку пограбування дівчина встановила біля могили пілота скляну вітрину, що замикається на замок. Тож вкрали не всі шеврони. Крім того, Меланія подбала про систему відеоспостереження біля могили Джуса, тому всі спроби якось осквернити або пограбувати місце поховання були зафіксовані.

У червні 2024 року стало відомо про кричущий випадок осквернення могил українських героїв на Аскольдовій Могилі, серед яких були поховання Джуса, Да Вінчі та Петриченка. Вандали розбили портрети героїв, зірвали таблички, розкидали квіти та розмалювали прапори.

Розгромлена могила Джуса. Фото: Ян Доброносов

Як з’ясувалося пізніше, це були не вандали, а вандалка — підозрювану в розгромі могил жінку затримали того ж дня. Спочатку в ЗМІ писали, що жінці може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Розгромлена могила Джуса. Фото: Ян Доброносов

У листопаді 2024 року Київська міська прокуратура завершила розслідування та повідомила, що затримана жінка неодноразово була на лікуванні в психдиспансерах. А судово-медична експертиза встановила, що підозрювана за своїм психічним станом не усвідомлює своїх дій і не здатна керувати ними. Її у примусовому порядку помістили до закладу з надання психіатричної допомоги.

Зазначимо, що могили українських героїв, серед яких і пілота Джуса були упорядковані того ж дня після розгрому. Небайдужі люди після поширення новини в мережі весь день і до вечора несли квіти та лампадки на могили загиблих Героїв.

Могила Джуса. Фото Суспільне

Могила Джуса. Фото Суспільне

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає один із найзагадковіших надгробків Личаківського цвинтаря у Львові. Таємнича спляча красуня.