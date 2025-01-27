Заплатить економіка? Масові депортації нелегальних мігрантів можуть завдати шкоди США

Можливо, саме із цим пов'язано те, що попри гучні оголошення зараз немає масштабних рейдів та депортацій

Боротьба з мігрантами, яку активно проводить в США Дональд Трамп, має й іншу сторону, яка буде коштувати Сполученим Штатам грошей. Вона матиме негативний вплив на економіку США, у підсумку скоротивши ВВП країни щонайменше на 8%.

Про це пише Bloomberg із посиланням на експертну оцінку Jefferies LLC. За їхніми даними, зараз у США проживає щонайменше 11 мільйонів нелегальних мігрантів, які працюють у багатьох сферах економіки.

Так, у разі масових депортацій у розмірі до двох мільйонів нелегальних мігрантів на рік, усіх вислати Трамп не встигне. Натомість дуже сильно постраждають галузі, які залежні від некваліфікованої, або малокваліфікованої праці – сільське господарство, будівництво, сфера послуг та виробництво продуктів харчування. Депортації можуть викликати кризу на ринку праці та суттєво підвищити інфляцію.

Можливо, саме із цим пов'язано те, що попри гучні оголошення про надзвичайний стан на південному кордоні з Мексикою та початок депортації мігрантів до країн Центральної Америки, масштабних рейдів та депортацій наразі немає. Аналітики сумніваються, що Трамп реалізує свої плани у повному обсязі, оскільки він розуміє негативні наслідки та побоюється їх. Окрім того, реалізацію його ініціатив можуть заблокувати або уповільнити судові обмеження, політичний тиск та економічні проблеми.

Цікаво що попри шкоду для економіки Трамп отримує широку підтримку виборців, які вимагають жорсткої міграційної політики. Тому це питання наразі стало одним з ключових у його адміністрації.

Як повідомлялося раніше, одразу після інавгурації 22 січня Трамп наказав повністю закрити південний кордон Сполучених Штатів для нелегальних мігрантів. Відтепер через цей кордон буде неможливо потрапити на територію США незаконним шляхом, а нелегальні мігранти, які вже перебувають у Сполучених Штатах на момент підписання указу, повинні бути депортовані.