"Це трохи нудно": президент Колумбії відреагував на погрози Трампа митами та санкціями

Петро дуже зневажливо відгукнувся про санкції проти колумбійської влади та заборону колумбійським чиновникам на в'їзд до США

Президент Колумбії Густаво Петро відреагував на розпорядження президента США Дональда Трампа запровадити мита, тарифи та санкції проти Колумбії за відмову приймати депортованих зі Штатів нелегальних мігрантів. Він зневажливо прокоментував рішення Трампа та наказав міністерству торгівлі країни підвищити тарифи на імпорт із США.

Про це сам Петро написав в соцмережах. Він підтвердив, що наказав профільному міністерству запровадити тарифи на імпорт з США у розмірі 25%.

"Мені повідомили, що ви накладаєте 50% мито на плоди нашої людської праці для в’їзду до Сполучених Штатів, і я роблю те саме", – заявив він.

Також Петро дуже зневажливо відгукнувся про санкції проти колумбійської влади та заборону колумбійським чиновникам на в'їзд до США. Він припустив, що США не вважає колумбійців за людей, а Трамп не вважає людиною самого Петро.

"Трамп, я не дуже люблю їздити в США, це трохи нудно, але, зізнаюся, є речі варті уваги, я люблю їздити в чорні квартали Вашингтона… Мені не подобається твоя нафта, Трамп, вона знищить людський рід через жадібність. Можливо, одного разу, за келихом віскі, який я приймаю, попри мій гастрит, ми зможемо відверто поговорити про це, але це важко, тому що ви вважаєте мене нижчою расою, а я не є такою, і ніхто з Колумбії не є", – додав він.

Варто зазначити, що напередодні Мексика також відмовилася приймати мігрантів на військових літаках. Водночас щонайменше два військові літаки прибули до Гватемали, а Бразилія прийняла один комерційний.