Вперше з початку війни: українців депортували зі Швейцарії

Деталей їх злочинів не розголошують

Трьох українців депортовано зі Швейцарії. Це перший випадок з початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє NZZ. Зазначається, що депортовані українці скоїли кримінальні злочини на території Швейцарії.

За даними видання, було депортовано до України з Цюриху спецрейсом трьох громадян. З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Швейцарія ні разу не повертала громадян до нашої країни за кримінальні злочини.

Відомо, що депортаційний рейс попрямував до Польщі. Вже звідти трьох українців наземним транспортом доправлять в Україну.

Водночас у Швейцарії державний секретаріат з питань міграції не розголошує деталей та складу скоєних злочинів. Основною з причин називають захист персональних даних українців.

Зауважимо, що депортувати громадян до їх рідної країни можуть за різні злочини, але не дрібні. Тобто здебільшого це кримінальні справи на кшталт пограбування, позбавлення волі або тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, що Швейцарія підтримала "мирний план" Китаю та Бразилії. У європейській країні вважають, що він може покласти кінець війні в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що посол Швейцарії пояснив підтримку "мирного плану" Китаю та Бразилії.