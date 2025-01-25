В США наказали припинити допомогу Україні: чи залишиться українська армія без зброї

Чиновники Державного департаменту вже назвали указ Трампа незаконним

В США 24 січня Державний департамент отримав наказ від адміністрації нового президента Дональда Трампа терміново призупинити надання допомоги іншим державам на термін у 90 днів. Під "заморозку" потрапили програми, пов'язані з ключовими союзниками США – Україною, Тайванем та Йорданією, а також з десятками інших держав. Виключення в США зробили тільки для двох країн – Ізраїля та Єгипту.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters. За його даними, наказ стосується усіх програм допомоги, зокрема співробітники агентства USAID отримали розпорядження тимчасово заморозити надання будь-якої допомоги для України.

"Представник USAID, який побажав залишитися анонімним, сказав, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, наказано припинити всі роботи. Серед проєктів, які були заморожені, є підтримка шкіл і медична допомога, як-от невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей", – сказано у матеріалі.

Рішення щодо відновлення або остаточного припинення допомоги буде приймати новий державний секретар США Марко Рубіо. На цей момент допомогу зберегли тільки Ізраїлю та Єгипту, залишивши без неї Україну, Грузію, Естонію, Латвію, Литву, Тайвань, Індонезію, Філіппіни, Таїланд, В’єтнам, Джибуті, Колумбію, Панаму, Еквадор, Йорданію та низку інших держав.

Видання Politico при цьому пише, що указ нібито стосується зупинки військової допомоги Україні. Проте кореспондент "Радіо Свобода" Остап Яриш із посиланням на власні джерела в Пентагоні спростував цю заяву.

"В Пентагоні мені кажуть протилежне — що цей указ військової підтримки не стосується. Не знаю, що саме має на увазі POLITICO. Підозрюю, може йтись про програму FMF, але закладені кошти на підтримку України давно витратили", – припустив він.

Чиновники Державного департаменту вже назвали указ Трампа та розпорядження щодо призупинки допомоги незаконним та шкідливим, оскільки фінансування на програми встановлює Конгрес, а призупинки допомоги призведе до сумних наслідків для США. В USAID назвали дії нового президента та його адміністрації "сфабрикованим хаосом".

"Заморожування цих міжнародних програм призведе до того, що наші міжнародні партнери будуть шукати інших партнерів з фінансування — ймовірних конкурентів і супротивників США — які будуть раді заповнити цю діру та витіснити вплив Сполучених Штатів. Це буде тим шкідливіше, чим довше триватиме ця незаконна конфіскація", – пояснило Reuters джерело у Держдепартаменті.

Нагадаємо, блогер та бізнесмен Роман Шрайк пояснив, що означає для України заморожування Трампом зовнішньої допомоги від США. За його словами, насправді всю допомогу Україні, передбачену бюджетами, прийнятими Конгресом, вже вичерпано. Нових коштів для України Конгрес не виділяв та не планує виділяти.

Тим часом після інавгурації Дональда Трампа у США розпочався фактичний процес перегляду відносин із Україною. Це також стосується і надання військово-політичного співробітництва двох країн. Зокрема у Пентагоні звільнені та відсторонені від займаних посад усі, хто відповідав за Україну та допомогу нашій країні.