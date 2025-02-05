Зайшов поспати: у готелі Нідерландів помітили незвичайного "відвідувача" (фото)

На місце викликали зоозахисників

В одному з готелів нідерландського міста Вліссінген виявили незвичайного "відвідувача". В один із номерів пробрався тюлень.

Про це повідомляє NL Times. Його виявила жінка у так званому "пляжному" номері. Це окремий номер із виходом на пляж.

Увечері у вівторок вона вийшла на прогулянку з собакою, а коли повернулася, то побачила, що на порозі номера лежав тюлень.

На місце приїхали представники Зоозахисного фонду Зеландської Фландрії. Вони здивувалися — як тюлень потрапив у готельний номер? Але ще їх здивувала поведінка тварини.

"Це було дивне видовище: гості, що стояли зовні, трохи нервували, а всередині спав розслаблений тюлень", — кажуть зоозахисники.

Після пробудження тюлень став сердитим. Однак його вдалося забрати з номера, помістити в спеціальний контейнер і випустити його на волю в безпечному і тихому місці. За словами зоозахисників, тюлені можуть спати в найнесподіваніших місцях, навіть посеред дороги. І номер у готелі не є винятком.

Місто Вліссінген знаходиться на заході Нідерландів: воно розташоване на острові Валхерен, де річка Шельда впадає в Північне море.

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