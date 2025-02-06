Перші кроки нової адміністрації США говорять про спроби знайти стійкіший і менш конфронтаційний підхід до найбільших світових держав

Адміністрації Трампа необхідно навчитися знаходити баланс, щоб уникнути військових конфліктів, водночас не поступаючись національними інтересами. Щодо України, то США доведеться зробити рішучі, послідовні дипломатичні зусилля, одночасно уникаючи ескалації, щоб покласти край війні.

Про це у своїй колонці The Guardian написав старший науковий співробітник Програми американського державного управління Фонду Карнегі за міжнародний мир Стівен Вертхайм.

"В останні роки ризик конфлікту між великими державами різко зріс. Війна в Україні, в якій одна велика держава воює безпосередньо на її кордонах, а інша посилено озброює свого супротивника, не мала аналогів за часів холодної війни", — йдеться у публікації.

Вертхайм зазначив, що військовий конфлікт США та Китаю через Тайвань був би згубним. У країні, яка не звикла платити помітні витрати за вибір зовнішньої політики, і у світі, який більше не пам’ятає останню загальну війну, держсекретар Марко Рубіо виступив із благотворним посланням про те, що США потрібно старанно працювати, щоб уникати збройних конфліктів, але ніколи не на шкоду національним інтересам.

"Однак політичне випробування ще попереду. Якщо нова адміністрація серйозно налаштована уникати катастрофічних воєн, не наражаючи на основні інтереси США хижацтву з боку великих держав, вона зробить рішучі, послідовні дипломатичні зусилля, щоб покласти край війні в Україні та мінімізувати ризики ескалації, якщо початкові переговори не принесуть успіху", — йдеться у колонці.

Крім того, адміністрація Трампа має вивчити політично складні способи досягнення modus vivendi з Китаєм, у тому числі запропонувавши гарантії того, що Сполучені Штати не прагнуть постійно тримати Тайвань відокремленим від материка, що є червоною лінією для Пекіна.

"Початкові кроки нової адміністрації припускають деякий намір знайти стійкіший і менш конфронтаційний підхід до найбільших світових держав. Але якщо однополярність мертва, спокуса першості залишається дуже живою", — резюмує Вертхайм.

Раніше відомий американський експерт Центру стратегії та безпеки ім. Скоукрофта при Атлантичній раді США заявив, що Трамп піде на загострення з Путіним, оскільки росіяни відкидають мирну угоду. Це можна вважати ляпасом США від Росії.