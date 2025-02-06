"Путін боїться говорити зі мною": Зеленський назвав умову початку переговорів із Росією

Зеленський вважає, що Трамп зможе змусити кремлівського диктатора завершити війну

Україна готова до переговорів із Росією, якщо знатиме чим закінчитися для неї ця війна. Тим часом Москва постійно шукає причини відмовитися від них.

Складається враження, що президент Росії Володимир Путін боїться. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сполучені Штати Америки, президент Трамп і країни Європейського союзу вважають, що дипломатія неможлива без Росії, без Путіна, і тому я сказав: "Я готовий (до переговорів – ред.), якщо ми матимемо розуміння, чим закінчиться ця війна для нас. Ми готові до дипломатії. З цим немає жодних проблем", – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що все виглядає так, ніби російський лідер боїться зустрічатися з ним та говорити про припинення війни.

"Ситуація щодо скасування указу (що забороняє переговори з Путіним – ред.) – це такий російський наратив. Вони постійно шукатимуть шансу, щоб не зустрічатися (…) Мені здається, Путін у принципі боїться зі мною говорити про закінчення війни. Я не знаю, чому", – сказав Зеленський.

Він додав, що, попри складнощі, Дональд Трамп зможе вплинути на Володимира Путіна і змусити його до завершення війни проти України.

"Я думаю, Трамп зможе змусити його закінчити війну", – сказав президент.

Раніше Зеленський розповів, що США не зменшували обсяги військової допомоги для України, Збройні сили одержують те, що мали. Проте говорити про нові пакети озброєння та боєприпасів зараз ще зарано.