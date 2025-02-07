Путіну доведеться повернути захоплені землі, аби забрати Курщину

Трамп має ключові важелі впливу на Путіна

Президент США Дональд Трамп навряд чи запропонує угоду про війну в Україні, яку не буде виконано. Тому Володимиру Путіну доведеться обміняти тисячі кілометрів землі в Україні на кілька сотень на Курщині.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph. За словами військового експерта Геміша де Бреттон-Гордона, штаб Трампа стримує деякі з його ідей про те, щоб США взяли під контроль Сектор Газа та вивезли мешканців до Єгипту та Йорданії.

Однак такі "шалені пропозиції" можуть не здаватися такими безглуздими в Києві. А також не можуть бути проігноровані в Москві.

Простіше кажучи, пише експерт, Путін має бути наляканий. Оскільки підбадьорений своїм припиненням вогню в Газі, Трамп навряд запропонує угоду щодо України, яку не буде виконано. Єдиним способом, у який її може бути виконано, — це якщо Україні повернуть частину, якщо не всю, окуповану територію.

Можливо, Путіну доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів землі в Україні на кілька сотень, які він втратив в Курській області, щоб "зберегти обличчя" та своє майбутнє в Кремлі.

"Після самовпевнених заяв Трампа щодо Гази, цілком ймовірно, що Трамп має ключові важелі впливу на Путіна, а не навпаки. Трамп знає, що він має значно більше шансів досягти ефективного та тривалого миру в Україні, ніж у Газі. Зважаючи на бажання нового президента бути визнаним великим лідером і миротворцем XXI століття, Путіну, ймовірно, є про що хвилюватися", — зазначається в матеріалі.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції. Це може статись для того, аби змусити Росію припинити війну проти України.