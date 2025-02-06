Зеленський висловився про "мирний план" Трампа: деталі заяви
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За словами президента, він уже має бачення плану
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у президента США Дональда Трампа поки що немає офіційного плану щодо припинення російсько-української війни.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". За його словами, те, що публікується сьогодні у багатьох українських та іноземних засобах масової інформації, ще не є офіційним планом президента Трампа.
Водночас Зеленський уточнив, що він уже має бачення плану про припинення війни, а конкретні речі вже обговорювалися з американцями до інавгурації Трампа.
Також Зеленський висловив упевненість у тому, що українці та американці працюватимуть разом. Він додав: буде багато інформації щодо потенційного плану щодо припинення війни. І не важливо, де це відбудеться — у Києві чи не у Києві.
"Не може бути плану окремо від когось, навіть з боку Сполучених Штатів. Дочекаємось все таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів", — заявив президент України, відповідаючи на запитання представників засобів масової інформації.
Раніше"Телеграф" розповідав про те, що Трамп озвучив новий прогноз щодо війни в Україні. У Білому домі не відкидають, що війну можна завершити "за місяці".