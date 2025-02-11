"Він мені подобається". Трамп після інавгурації розмовляв з одним із союзників Путіна

Точна дата розмови не розголошувалась

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмовляв після своєї інавгурації з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Коли саме відбулась ця розмова, він не уточнював.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на інтерв'ю Трампа з телеканалу Fox News. Зазначається, що офіційно обидва лідери також говорили 17 січня, за кілька днів до інавгурації.

"Так, я розмовляв з ним, і я також розмовляв з його людьми. Його люди приходять весь час. У нас дуже хороші особисті стосунки", — сказав президент США.

Водночас Трамп не уточнював у інтерв'ю, коли саме відбулась ця розмова. І Білий дім не відповів на запит видання.

"Мені він дуже подобається, президент Сі", — говорив Трамп.

За його словами, він "не поспішав" розмовляти з Сі того дня, коли адміністрація запровадила 10% мита на китайський імпорт. У відповідь на це минулого тижня Пекін оголосив про широкий пакет економічних заходів, спрямованих на США.

Нагадаємо, що Китай продовжує співпрацювати з Росією, а лідер країни підтримує зв'язок з очільником Кремля Володимиром Путіним. І вже цього року Сі Цзіньпін приїде до Москви на святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Крім китайського лідера, на парад до Москви приїдуть ще п'ять високопоставлених гостей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп на своїй сторінці у Truth перепостив заяву Путіна. У ній він казав, що Європа "встанет у ног хозяина".