Самолет приземлился в аэропорту Внуково

В четверг, 13 февраля, самолет Gulfstream C-37B Военно-воздушных сил США приземлился в столице России. Посадка произошла в московском аэропорту Внуково, а на борту мог находиться топ-чиновник из руководства США.

Об этом сообщает издание "Агентство". Сообщается, что самолет вылетел с военной авиабазы в штате Мэриленд, затем приземлился на час в нидерландском Роттердаме, а затем направился в сторону России.

Около 22:50 по московскому времени (21:50 по киевскому — Ред.) самолет приземлился во Внуково. Сервис Flightradar24 отследил маршрут самолета.

OSINT-аналитик MenchOsint предположил, что на борту данного самолета мог быть высокопоставленный чиновник администрации президента США. Но о ком именно идет речь, в настоящий момент неизвестно. В то же время, некоторые российские телеграмм-каналы пишут, что, возможно, именно этот американский рейс доставит делегацию РФ на Мюнхенскую конференцию для встречи США, Украины и России.

Напомним, западные СМИ сообщали о том, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин, вероятно, попробуют обеспечить прекращение огня к одной из важных дат. Первая — 20 апреля (Пасха), а вторая — 9 мая.

При этом Россия все также требует от Украины признать оккупацию Крыма и четырех своих регионов на юго-востоке, а также неприсоединения к западным структурам, включая НАТО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Госсекретарем Марком Рубио в Мюнхене.