"Не можна сприймати однозначно": що в ОП кажуть про розмову Зеленського і Трампа

Трамп хотів переконатися, чи готовий Путін до завершення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що після розмови з Володимиром Путіним у нього склалося враження, що російський лідер готовий закінчити війну проти України. Водночас президент України Володимир Зеленський під час розмови з Трампом наголосив, що не вірить словам Путіна та переконаний, що той намагатиметься обманути.

Про це "Телеграфу" розповіло джерело в Офісі президента. Так співрозмовник прокоментував телефонну бесіду, що відбулася у середу, 12 лютого, між очільниками України та США.

"Слова Трампа не можна сприймати однозначно. Він дуже емоційний та інтуїтивний. Президент Трамп сказав, що йому було необхідно почути, чи готовий Путін закінчувати війну, і тому він з ним говорив. Враження Трампа – Путін готовий. Президент України сказав, що не вірить Путіну, і що Путін точно намагатиметься обманути", — сказав співрозмовник.

У середу, 12 лютого, Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Після цього він зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському.

За даними CNN, Трамп повідомив, що обговорював із Путіним війну в Україні, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект та фінансові питання. Він також зазначив, що вони згадували "спільну історію" та нібито погодилися "зупинити мільйони смертей" у війні між Росією та Україною.

Після розмови з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському. Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, переговори були "конкретними", і сторони домовилися про початок роботи команд. Уже в Мюнхені українська делегація має зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо та радником Трампа з питань національної безпеки Майком Волтцом.