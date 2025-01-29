"Якого біса я тут роблю?" Яким був перший візит Трампа до СРСР і чому він залишився незадоволений (архівні фото)

Політик мав неоднозначні враження від соціалістичної держави

Дональд Трамп став вдруге президентом Сполучених Штатів Америки і вважається одним із найвпливовіших політиків світу. Він жодного разу не був в Україні, однак здійснював візити у Радянський Союз, ще коли займався готельним бізнесом.

"Телеграф" розкаже, якою була поїздка Дональда Трампа в СРСР, і які враження на нього справила комуністична держава.

Дональд Трамп у Радянському Союзі: як це було

Уперше політик відвідав СРСР у 1987 році під час "перебудови", яку здійснював тодішній лідер Радянського Союзу Михайло Горбачов. Під час польоту з ним перебувало два полковники країни-окупантки, оскільки його пілот погано говорив російською. Пізніше в інтерв'ю Трамп розповів, що коли летів у СРСР, то ставив собі запитання: "Якого чорта я тут роблю".

Трамп летів тоді у Москву на перемовини щодо будівництва готелю навпроти Кремля. Разом з бізнесменом прибула у Росію його тодішня дружина Івана. Вони оглядали ділянки, де можна було б звести комплекс.

Трамп зазначав, що йому запропонував почати будівництво у СРСР Державний комітет з іноземного туризму. Адже Дональд був у ті часи знаним власником великого готельного бізнесу. Однак радянській владі не вийшло домовитися з теперішнім американським президентом. А все тому, що вся земля в СРСР належала державі, і її неможливо було викупити. Чиновники пропонували Трампу орендувати ділянки, але йому не підійшов цей варіант.

Після Москви Трамп з Іваною відвідали Санкт-Петербург. Зокрема, побували у Зимовому палаці, на Двірцевій площі та у палацово-архітектурному комплексі "Петергоф". Він ділився, що "радянська система — це катастрофа" і передбачав розпад СРСР за рік до того, як це сталося.

"Радянська система — катастрофа. Незабаром ви побачите революцію, всі ознаки очевидні: демонстрації, пікети", — зазначав готельєр.

Дональд Трамп з дружиною Іваною на Двірцевій площі у Санкт-Петербурзі

Трамп зазначав, що нікому не довіряє: ні росіянам, ні іншим партнерам. Натомість говорив про важливість нарощування військового потенціалу. Також він наголошував, що людство недооцінює можливість ядерної війни. Він називав це "найбільшою проблемою цього світу та кінцевою катастрофою".

"Я дуже сильно вірив би у військову перевагу. Я б нікому не довіряв. Я б не довіряв росіянам; я б не довіряв нашим союзникам; у мене був би величезний військовий арсенал, я б його вдосконалив, я його розумів би", — говорив він.

Дональд Трамп з дружиною Іваною у "Петергофі" у Санкт-Петербурзі

Дональд Трамп з дружиною Іваною у Зимовому палаці

Також відомо, що Трамп зустрічався у Москві з лідером СРСР — Михайлом Горбачовим. Про їхню зустріч немає інформації, але ймовірно вони обговорювали будівництво готелів у Радянському Союзі. Згодом Горбачов відправився у США, де зустрічався з генеральним секретарем ООН і президентами Рональдом Рейганом і Джорджем Бушем-старшим. А на інший день лідер Союзу мав зустріч з Трампом.

Дональд Трамп зустрічався з Михайлом Горбачовим, фото Getty Images

Вдруге Трамп приїхав у Москву у 1996 році. У планах бізнесмена було будівництво розкішного комплексу для підприємців-іноземців. Також обговорювалось зведення хмарочосу Trump Tower, вартістю 300 мільйонів доларів.

Також чиновники пропонували Трампу відновити старі готелі, під назвами "Росія" та "Москва". Проте він відмовився. А у 1997 році зустрічався у Москві зі скульптором Зурабом Церетелі для того, щоб замовити статую Христофора Колумба. Її планувалось встановити у Нью-Йорку. Вартість пам'ятника мала б складати 10 мільйонів доларів. Однак домовитися готельєру та скульптору не вдалося.

Раніше "Телеграф" розповідав про старшу онучку Дональда Трампа — Кай. До неї була прикута увага медіа під час інавгурації.