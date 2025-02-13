Ющенко назвав його "українською легендою": як виглядає могила видатного дипломата Удовенка і де його поховано

Для багатьох дипломатів та політиків Удовенко став учителем

Впливовий український політик Геннадій Удовенко пішов із життя 12 років тому, але багато хто запам’ятав його як справжнього професіонала та видатного дипломата. Його поважають та пам’ятають не лише в Україні, а й у всьому світі, оскільки для кількох поколінь дипломатів Удовенко став прикладом та наставником.

"Телеграф" вирішив нагадати, як виглядає могила колишнього міністра МЗС Геннадія Удовенка та від чого він помер. Ми дізналися про деякі факти його життя.

Чим запам’ятався Геннадій Удовенко

Авторитетний український діяч Геннадій Удовенко народився 1931 року у Кривому Розі, де закінчив Київський державний університет. Свій підйом кар’єрними сходами Удовенко почав з 1952 року, коли став секретарем міністра промисловості будівельних матеріалів УРСР. Далі Геннадій став головою колгоспу, а через три роки звільнився та повернувся до Ради Міністрів УРСР.

Поступово Удовенко розвивав дипломатичну кар’єру, він поєднував у собі характерні риси політика, стратега та оратора. Геннадій працював радником відділу міжнародних економічних організацій при МЗС УРСР, потім був співробітником секретаріату ООН у Женеві та три роки обіймав посаду директора управління Д-2 у секретаріаті ООН у Нью-Йорку.

Геннадій Удовенко працював у секретаріаті ООН

В історію Геннадій Йосипович увійшов як Міністр закордонних справ України, Президент Генеральної Асамблеї ООН, голова Народного руху України, народний депутат України. З моменту незалежності нашої країни особисто Удовенко та вся українська дипломатія розпочали кропітку роботу над міжнародним визнанням України у світі.

Геннадій Удовенко обіймав посаду глави МЗС

Внесок Генналій Удовенко у розвиток нашої дипломатичної служби та процес державного устрою незалежної України є неоціненним. Недаремно багато дипломатів називають його вчителем, адже Удовенко зарекомендував себе як професіонал своєї справи і був авторитетним політичним діячем.

Геннадій Удовенко був президентом Генеральної Асамблеї ООН

Від чого помер Геннадій Удовенко та як виглядає його могила

Колишнього міністра МЗС не стало 12 лютого 2013 року на 82-му році життя. У мережі пишуть, що помер Геннадій Удовенко від раку шлунка у хірургічному відділенні лікарні "Феофанія". Його поховали на столичному Байковому цвинтарі.

Провести впливового українського дипломата в останній шлях прийшли і політики, і українські дипломати, і представники зарубіжних дипломатичних місій, а також експрезиденти Леонід Кучма та Віктор Ющенко.

На похороні Удовенка були присутні Кучма та Ющенко, Фото: unian.net

На похороні Віктор Ющенко назвав Геннадія Удовенка "українською легендою", а Леонід Кучма згадав, у яких складних умовах дипломату доводилося працювати після проголошення незалежності України.

Віктор Ющенко назвав Геннадія Удовенка "українською легендою", Фото: unian.net

Але Геннадія мав місію переконати світ сприймати Україну вже як незалежну державу і він ніколи не зраджував свого принципу трьох "П": професіоналізм, патріотизм і порядність.

Геннадія Удовенка поховали на Байковому цвинтарі

У мережі є фотографія могили Геннадія Йосиповича, зроблена у 2017 році. Видатному дипломату встановили гранітну плиту, на якій зображено його фотографію, а також дати народження та смерті. Багато дипломатів не забувають свого вчителя і приходять до нього на могилу, щоб залишити квіти та вшанувати його пам’ять.

Як виглядає могила дипломата Геннадія Удовенка, Фото: @ZayatsAz

"Телеграф" писав раніше, як виглядає пам’ятник Черномирдіну, який був послом РФ в Україні. Це дивна конструкція на дві могили.