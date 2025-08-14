"Чорний" айфон: скільки втрачає держава через контрабанду Apple в Україні

Тим часом нелегальні ритейлери лише розширюють мережі.

В Україні контрабанда електроніки набуває загрозливих масштабів. Щороку державний бюджет втрачає близько 20 млрд грн, і половина цих грошей — через нелегальне ввезення техніки Apple.

За словами голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, це стосується здебільшого коштовної техніки американського бренду і не тільки.

Мова йде про середній та дорогий сегмент. На дешевому сегменті ухиляння мінімальні. голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

Схеми дуже прості, їх навіть не приховують, ба більше — магазини рекламуються. Зокрема він нагадав, що торік відкривались справи проти відомих магазинів, серед яких "Ябко" та "Яблуко", вилучали продукцію, але жодних вироків досі немає. При цьому мережа розвивається, відкриває нові точки продажу. Серед способів уникнути обліку: продаж без чеків, завіз товарів контрабандою, дрібнення великого бізнесу на фізичних осіб (ФОП).

Вони працюють без оформлення продукції, хоча зобов'язані показувати весь ланцюг переходу товарів від митниці до останньої каси. Вони не б'ють чеки, продають "в чорну", везуть контрабандою товар, подрібнюються на ФОПів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

Названі мережі далеко не єдині, до кого є питання з теми контрабандних електроніки та інших товарів. Роботу з протидії почали у вересні 2024 року, але, як констатує Гетманцев, належних результатів поки не видно.

Раніше "Телеграф" розповідав деталі роботи податкової щодо магазинів "Ябко" та "Яблука". Були залучені кілька сотень ФОПів та загалом це не перші податкові скандали з компаніями.