"Росія проти Путіна". У Німеччині почався масштабний протест росіян (фото, відео)

На вулиці вийшли сотні людей

У Берліні почався марш "Росія проти Путіна". Серед учасників ціла колона "Русского добровольческого корпуса" (РДК), який воює на боці України.

Про це повідомляє Bild. На фото та відео, які з'явились у мережі, видно, що людей зібралося у центр німецької столиці багато.

Над площею здіймаються прапори ЄС, Росії, України та РДК. Відомо, що марш організували політики Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурз та Юлія Навальна.

"Учасники зібралися на Потсдамській площі, вони попрямують до посольства Росії, де знаходиться меморіал Олексія Навального. Згідно з планом акції, марш закінчиться на Паризькій площі поблизу Бранденбурзьких воріт", — йдеться у матеріалі.

За словами Яшина, ця дуже важлива акція зараз, особливо на тлі заяв США та сварки американського президента Дональда Трампа з українським Володимиром Зеленським.

"Ця акція стає особливо важливою та знаковою. На тлі дуже дивних переговорів між Путіним і Трампом, між американською адміністрацією і Кремлем, на тлі дуже дивних заяв, які нібито прирівнюють жертву і агресію і навіть перекладають відповідальність за початок війни на країну, яка зазнала агресії", – сказав Ілля Яшин.

Він наголосив, що голос антивоєнних росіян зараз має звучати як ніколи гучно. Бо Росія не лише Путін, найманці, окупанти, грабіжники та вбивці.

"Ми хочемо показати обличчя нормальної, цивілізованої, мирної, демократичної Росії. Хочемо, щоб наш голос почули і в Росії, і на Заході, хочемо, щоб російські антивоєнні громадяни отримали свою суб'єктність. У цьому сенс цього маршу", – сказав Яшин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на зустрічі Зеленського та Трампа помітили цікавий момент.