"Россия против Путина". В Германии начался масштабный протест россиян (фото, видео)

На улицы вышли сотни человек

В Берлине начался марш "Россия против Путина". Среди участников целая колонна "Русского добровольческого корпуса" (РДК), воюющая на стороне Украины.

Об этом сообщает Bild. На фото и видео, которые опубликовали в сети, видно, что много людей собралось в центре немецкой столицы.

Над площадью поднимаются флаги ЕС, России, Украины и РДК. Известно, что марш организовали политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурз и Юлия Навальная.

"Участники собрались на Потсдамской площади, они направятся в посольство России, где находится мемориал Алексея Навального. Согласно плану акции, марш закончится на Парижской площади у Бранденбургских ворот", — говорится в материале.

По словам Яшина, это очень важная акция сейчас, особенно на фоне заявлений США и ссоры американского президента Дональда Трампа с украинским Владимиром Зеленским.

"Эта акция становится особенно важной и знаковой. На фоне очень странных переговоров между Путиным и Трампом, между американской администрацией и Кремлем, на фоне очень странных заявлений, якобы приравнивающих жертву и агрессора и даже перекладывающих ответственность за начало войны на подвергшуюся агрессии страну", — сказал Илья Яшин.

Он подчеркнул, что голос антивоенных россиян сейчас должен звучать как никогда громко. Потому что Россия не только Путин, наемники, оккупанты, грабители и убийцы.

"Мы хотим показать лицо нормальной, цивилизованной, мирной, демократической России. Хотим, чтобы наш голос услышали и в России, и на Западе, хотим, чтобы российские антивоенные граждане получили свою субъектность. В этом смысл этого марша", – сказал Яшин.

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