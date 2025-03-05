Причина вас удивит. Почему любимый сын Трампа не приехал на выступление отца в Конгрессе

На выступлении Трампа перед Конгрессом были все его дети, кроме любимого сына

Бэррона называют любимым сыном Дональда Трампа, так как он самый младший. Парню уже 18 лет и он впервые голосовал на выборах в США, очевидно, за своего отца. Однако на важном выступлении Дональда Трампа в Конгрессе 4 марта, которое стало рекордным, Бэррона не было. И тому есть важная причина.

"Телеграф" расскажет, что известно о младшем сыне Трампа и почему он не присутствовал на выступлении отца в Конгрессе.

Бэррон Трамп — единственный сын Мелании и Дональда

Бэррон родился в 2006 году — спустя год после свадьбы Дональда и Мелании Трамп. Он стал самым младшим и пятым по счету ребенком президента США и единственным сыном у первой леди.

Мелания и Бэррон Трамп. Фото: Getty Images

Мелания сама ухаживала за маленьким Бэрроном, без помощниц и нянь. А Дональд Трамп хоть не хотел менять подгузники маленькому сыну, все же уделял ему много внимания. Именно поэтому мальчика называли самым любимым ребенком президента.

В первую каденцию Трампа Бэррон был еще маленьким и не сильно был задействован в предвыборной кампании отца. Однако все изменилось в 2024 году, когда Трамп баллотировался на второй срок. В этот раз уже 18-летний Бэррон помогал отцу в агитации и привлечении молодежи на выборы, а также раздавал советы 78-летнему Дональду.

Бэррон Трамп. Фото: Getty Images

Сейчас Бэррон Трамп учится в на первом курсе Нью-Йоркского университета. Он усиленно изучает математику и программирование, видимо, планируя связать с этим свою карьеру в будущем.

И именно из-за учебы любимый сын не смог присутствовать в Вашингтоне на исторической речи Дональда Трампа перед Конгрессом. У парня на этой неделе занятия в университете, так что он не поехал в Вашингтон, пишет издание Daily Mail. При этом все старшие дети Трампа поддерживали его во время этого важного мероприятия. Присутствовала также первая леди Мелания Трамп, которая удивила выбором наряда для этого публичного появления.

Мелания, Дональд и Бэррон Трамп. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал про топ-5 моментов речи Трампа перед Конгрессом. Цитата Зеленского, Гренландия и "Покахонтас".