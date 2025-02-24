Канадці вимагають позбавити Маска громадянства. Петицію підписали понад 165 тисяч людей

Соратник Трампа робив ворожі заяви в бік Канади

Понад 165 тисяч канадців підписали петицію із закликом позбавити мільярдера Ілона Маска, який близький до президента США Дональда Трампа, громадянства Канади. Його звинувачують у діях, які суперечать національним інтересам країни.

Автор петиції — Квалія Рід, письменниця з Британської Колумбії (провінція в західній частині Канади). Звернення підтримав член парламенту від Нових демократів і відвертий критик Маска Чарлі Ангус.

Петиція була подана 20 лютого, в ній зазначається, що зв’язок Маска з Трампом робить його "членом іноземного уряду, який намагається знищити суверенітет Канади". Квалія Рід просить прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо негайно забрати канадський паспорт Маска та позбавити його громадянства.

Звідки у Маска громадянство Канади

Маск народився в Преторії, що в Південно-Африканській Республіці. Проте він має три громадянства — ПАР, США, Канада. Канадське громадянство він отримав завдяки своїй матері, яка народилася в Реджайні (столиця та друге за чисельністю населення місто канадської провінції Саскачеван).

Ворожі заяви Маска в бік Канади

Ще до своєї інавгурації президент США Дональд Трамп почав закликав Канаду стати новим штатом Америки. За словами Трампа, США "більше не можуть терпіти величезні торгові дефіцити та субсидії, які необхідні Канаді для виживання". Він додав, що якби Канада об'єдналася зі США, податки значно знизилися б, а сама країна "була б повністю захищена від загроз з боку російських і китайських кораблів, які постійно її оточують. Водночас це була б чудова нація". Ця ідея настільки захопила Трампа, що він почав публікувати у соцмережах карту з Канадою в складі США.

Після цього Маск почав публічно принижувати Джастіна Трюдо, називаючи його "дівчинкою". Він також виказав неповагу до всієї Канади, назвавши її главу "губернатором".

Як повідомляв "Телеграф", Джастін Трюдо заявив, що погроза Трампа анексувати Канаду є реальним ризиком для країни. Він вважає, що Трамп дійсно хоче зробити Канаду "51-м штатом" і до його заяв слід ставитися серйозно.