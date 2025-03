Что говорил об Украине Марк Карни, который станет новым премьером Канады

Он является известным экономистом

Марк Карни, экономист, бывший руководитель Банка Канады и Банка Англии станет новым премьер-министром Канады — он получил большинство голосов членов правящей Либеральной партии. Он поддерживает Украину в нашей борьбе с российской агрессией.

"Телеграф" рассказывает, как преемник Джастина Трюдо относится к Украине и что о нем известно. Карни получил 85,9% голосов выборщиков.

Что Карни говорил об Украине

В третью годовщину начала полномасштабной войны России против Украины Карни сделал публикацию в Х, в который написал, что "в течение трех лет народ Украины боролся с чрезвычайным мужеством против жестокого и неоправданного вторжения России". Он добавил, что только Украина должна определять, что лучше для ее долгосрочной безопасности. Карни подчеркнул, что Канада поддерживает Украину и завершил пост словами "Слава Украине".

1 марта, в разгар предвыборной гонки, он опубликовал еще один пост в отношении Украины. Карни подчеркнул, что как премьер-министр, обеспечит, чтобы Канада и дальше оставалась непоколебимой поддержкой Украины в борьбе с российской агрессией.

"США, ЕС и Канада решительно поддерживают Украину в ее борьбе за свободу. Я очень горжусь военной и гуманитарной поддержкой, которую предоставила Канада, в том числе тем, что канадцы приняли более 300 000 украинцев в нашей стране", — говорится в публикации.

Во время избирательной кампании Карни выразил решительную поддержку стремлениям Украины присоединиться к НАТО. На состоявшейся в Ванкувере пресс-конференции он подтвердил свою поддержку членства Украины в НАТО.

Что известно о новом главе Канады

родился 16 марта 1965 года в городке Форт-Смит

получил степень бакалавра экономики в Гарвардском университете

получил степень магистра и доктора философии в Оксфордском университете

работал в инвестиционной компании Goldman Sachs, где занимался инвестиционным банкингом

Марк Карни также известен своей работой в должности главы Банка Канады (2008-2013) и главы Банка Англии (2013-2020). Он стал первым иностранцем, назначенным на этот пост за более чем 300-летнюю историю этого учреждения. После завершения работы в Банке Англии Карни стал специальным посланником ООН по климатическим вопросам и финансам.

Он также занимает должность вице-главы Brookfield Asset Management, где возглавляет инициативы по вопросам экологического, социального и корпоративного управления (ESG) и влиятельных инвестиций. Марк Карни также является автором книги Values: Building a Better World for All (2021), в которой он рассматривает, как экономические ценности можно согласовать с человеческими.

Как сообщал "Телеграф", президент США Дональд Трамп хочет изменить границу между США и Канадой. Он заявил, что не признает действующий договор о демаркации границы между двумя странами.