Попри санкції: як Росія отримує заборонені американські чіпи для зброї - розслідування

Не обійшлось без третьої сторони

Росія й досі може замовляти американські чіпи для свого військовопромислового комплексу (ВПК), попри накладені США санкції.

Про це розповідає журналістка The Kyiv Independent Аліса Юрченко. Вона провела експеремет, в ході якого їй вдалося замовити американські мікросхеми, видаючи себе за виробника російської зброї.

За словами кореспондентки, вона, використовуючи російський поштовий сервіс, бланк реального підприємства ВПК Росії та адресу компанії, яка виробляє електроніку для військової промисловості, відправила запит на постачання мікросхем.

"На "мій" запит відгукнулись 10 російських фірм-постачальників імпортних чіпів. Усі підтвердили готовність привезти компоненти трьох найбільших американських виробників підприємству російського ВПК протягом місяця-трьох. Надіслали комерційні пропозиції з підписами і печатками", — йдеться у повідомленні.

Водночас виявилось, що серед усіх чіпів були і ті, що виготовили вже після 2022 року. Тобто Росія отримала нові мікросхеми протягом трьох років, про старі поставки не йдеться.

Як зазначила журналістка, схема обходу санкцій працює так, що велика китайська чи гонконгська компанія закупає у США мікросхеми. Потім цей товар відправляється в Росію, де використовується для ВПК.

"Довести останню частину ланцюга поставок допомогли дані російської податкової і витік листів величезного холдингу Роселектроніка, що входить до найбільшого постачальника зброї російській армії — концерну Ростех. Саме з листів я дізналась, кому пишуть підприємства Роселектроніки/Ростеху, щоб замовити мікросхеми. І теж написала їм", — пояснює Юрченко.

Зазначається, що основну частину цієї мережі склали постачальники заборонених чипів, які й досі не під санкціями. Тому їх діяльність наразі не помітна.

"На тлі останніх суперечливих новин важко передбачити, що далі буде із санкційною політикою США. Але в будь-якому разі варто пам’ятати, завдяки чому і кому Росія весь цей час мала змогу продовжувати виробництво власної зброї", — резюмує кореспондентка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США готують новий пакет санкцій проти Росії.