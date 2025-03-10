Несмотря на санкции: как Россия получает запрещенные американские чипы для оружия — расследование

Не обошлось без третьей стороны

Россия до сих пор может заказывать американские чипы для своего военно-промышленного комплекса (ВПК), несмотря на наложенные США санкции.

Об этом рассказывает журналистка The Kyiv Independent Алиса Юрченко. Она провела эксперимент, в ходе которого ей удалось заказать американские микросхемы, выдавая себя за производителя российского оружия.

По словам корреспондентки, она, используя российский почтовый сервис, бланк реального предприятия ВПК России и адрес компании, производящей электронику для военной промышленности, запросила поставки микросхем.

"На мой запрос откликнулись 10 российских фирм-поставщиков импортных чипов. Все подтвердили готовность привезти компоненты трех крупнейших американских производителей предприятию российского ВПК в течение месяца-трех. Направили коммерческие предложения с подписями и печатями", — говорится в сообщении.

В то же время оказалось, что среди всех чипов были и изготовившиеся уже после 2022 года. То есть Россия получила новые микросхемы в течение трех лет, о старых поставках речь не идет.

Как отметила журналистка, схема обхода санкций работает так, что крупная китайская или гонконгская компания закупает у США микросхемы. Затем этот товар отправляется в Россию, где используется для ВПК.

"Доказать последнюю часть цепи поставок помогли данные российской налоговой и утечка писем огромного холдинга Росэлектроника, входящего в крупнейший поставщик оружия российской армии — концерн Ростех. Именно из писем я узнала, кому пишут предприятия Росэлектроники/Ростеха, чтобы заказать микро. И тоже написала им", — объясняет Юрченко.

Отмечается, что основную часть этой сети составили поставщики запрещенных чипов, которые до сих пор не под санкциями. Поэтому их деятельность пока не видна.

"На фоне последних спорных новостей трудно предположить, что дальше будет с санкционной политикой США. Но в любом случае стоит помнить, благодаря чему и кому Россия все это время могла продолжать производство собственного оружия", — резюмирует корреспондент.

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