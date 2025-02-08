Загроза реальна: Трюдо прокоментував заяви Трампа про анексію Канади

Коментар канадського прем'єра демонструє, що до заяв Трампа в Оттаві насправді ставляться дуже серйозно

Погроза нового президента США Дональда Трампа анексувати Канаду є реальним ризиком для країни. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо вважає, що Трамп дійсно хоче зробити Канаду "51-м штатом" і до його заяв слід ставитися серйозно.

Про це пише CNN. Зазначається, що Трюдо сказав це під час канадсько-американського економічного саміту в Торонто, коли вважав, що представники преси покинули залу після його вступної промови. Проте ЗМІ змогли отримати аудіозапис коментаря канадського прем'єра.

"Містер Трамп вважає, що найпростіший спосіб зробити це — поглинути нашу країну, і це реальна річ. У моїх бесідах із ним на…", – сказано в аудіозаписі.

При цьому в інтерв'ю CNN перед інавгурацією Трампа Трюдо сказав, що погрози Трампа перетворити Канаду на новий штат США нібито є спробою відволікти увагу від тарифних загроз. Проте коментар канадського прем'єра демонструє, що до заяв Трампа в Оттаві насправді ставляться дуже серйозно.

Як повідомлялося раніше, Трамп 2 лютого підписав указ про введення 25% мит проти Канади та Мексики. Проте вже 3 лютого він погодився призупинити їхнє введення проти Мексики, оскільки досяг угоди про посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів і наркотиків. А 4 лютого Трамп вирішив відкласти рішення щодо запровадження тарифів на товари з Канади – також висунувши Оттаві умови.

При цьому раніше Трамп неодноразово заявляв, що "Канада може стати 51-м штатом США". Ця фраза у багатьох викликала обурення. Тим часом стала відомою одна з причин, чому Трамп дозволив собі такі слова.