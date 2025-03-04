Путін погодився допомогти Трампу у ядерних переговорах з Іраном, – Bloomberg

Росія погодилася сприяти адміністрації президента США Дональда Трампа в переговорах з Іраном щодо ядерної програми та підтримки регіональних антиамериканських сил. Це питання обговорювалося на переговорах між високопосадовцями Росії та США в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, спершу Трамп передав цей запит особисто Володимиру Путіна під час телефонної розмови у лютому.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на запит Bloomberg заявив, що "Росія вважає, що США та Іран повинні вирішувати всі проблеми шляхом переговорів" і що Москва "готова зробити все можливе для досягнення цієї мети".

Офіційні представники Білого дому поки не прокоментували цю інформацію, а Іран обмежився лише загальними заявами.

"З огляду на важливість цього питання, можливо, багато сторін продемонструють готовність допомогти у його вирішенні", – заявив представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї під час пресконференції у Тегерані.

Адміністрація Трампа сигналізувала про зміну підходу до Ірану. Президент США заявив про намір повернутися до політики "максимального тиску", що передбачає жорсткі санкції та військовий тиск. Водночас він наголосив, що хоче "негайно почати працювати над перевіреною ядерною мирною угодою з Іраном".

У понеділок, 3 березня, радник американського президента з питань державної безпеки Майк Волтц заявив, що перемовини з Іраном з посередництвом РФ — це лицемірство з боку колишньої адміністрації щодо американців.

"Нагадуємо, адміністрація Байдена використовувала росіян як посередників для переговорів з вбивчим іранським режимом. Іран відповідальний за загибель сотень американських солдатів та насильство на Близькому Сході", – дописав чиновник.

Попри заявлену готовність до діалогу, Іран демонструє обережність у контактах зі США. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї неодноразово заявляв, що Трампу не можна довіряти, оскільки він вже виходив з ядерної угоди, укладеної адміністрацією Обами. Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіян, який підтримує відновлення угоди, заявив, що буде стояти на боці Хаменеї, поки США не припинять санкційний тиск на Тегеран.

За інформацією Bloomberg, США та Іран намагаються знайти продуктивні канали для переговорів, а Москва може стати ключовим посередником у цьому процесі. Попередні переговори у Саудівській Аравії між державним секретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим включали питання іранської ядерної програми. Згодом Лавров поділився деталями переговорів із іранськими дипломатами.

МАГАТЕ вже попередило, що запаси збагаченого урану в Ірані зросли на 50% з моменту приходу Трампа до влади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Зеленський заявив: якщо Трамп не хоче, щоб українськими ресурсами володіли Росія, КНДР, Іран та Китай, йому доведеться допомогти Україні.