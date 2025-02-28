За наказом Маска? USAID зіштовхнувся в США із новими проблемами: що сталося

Трамп згортає діяльність Агенції

USAID має поступитися місцем Федеральній торговій комісії США (FTC). Співробітники останньої отримали розпорядження покинути свої офіси та переїхати в будівлю, яку зараз звільняє Агенція США з міжнародного розвитку, яке масштабно допомагало Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела. Вони розповіли, що "несподіваний наказ" надійшов від Департаменту ефективності державного управління (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск. Скоротити чисельність федеральної робочої сили відомству доручив президент США Дональд Трамп.

Більшість з 1 300 співробітників Федеральної торгової комісії (FTC) працюють у будівлі у Вашингтоні, яку орендують і інші федеральні агентства. Минулого року закінчився 10-річний договір оренди, але його продовжили ще на три роки – до 2027-го.

Штаб-квартира керівництва FTC розташована в іншій урядовій будівлі неподалік USAID. Адміністрація загальних служб (GSA) подала до Конгресу запит на новий 20-річний контракт оренди для FTC. Хоча Сенат його схвалив у листопаді, Палата представників поки не розглянула. Згідно з документами GSA, термін оренди FTC спливає 28 лютого.

Тим часом адміністрація Трампа скоротила діяльність USAID, відправивши більшість із 10 000 працівників у відпустку та анулювавши десятки контрактів, що вплинуло на багато проєктів — від Африки до України. Співробітників агентства попросили забрати особисті речі зі штаб-квартири.

У DOGE заявили, що припинення оренди FTC дозволило заощадити понад 11 мільйонів доларів, хоча деталі розрахунку не розкриваються. За даними GSA, FTC платить 13,6 мільйона доларів на рік за чинним договором. Під час попереднього переїзду у 2013 році FTC витратила 75 мільйонів доларів на облаштування нового офісу.

Як повідомляв "Телеграф", адміністрація Трампа припиняє понад 90% контрактів USAID на 60 млрд доларів із надання допомоги іншим країнам. Також уряд переглянув інші державні програми фінансування.