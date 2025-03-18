Розмова Трампа з Путіним завершилась: перші подробиці
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Розмова Трампа з Путіним у вівторок, 18 березня, завершилась. Президенти США та Росії поговорили у телефонному режимі.
Розмова пройшла дуже добре, пише CNN. Про це видання повідомляє з посиланням на джерело у Росії, яке забажало залишитись анонімним.
Розмова Путіна і Трампа є найтривалішою в історії телефонних переговорів президентів США та РФ. За даними Reuters, вона тривала майже 2,5 години.
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Раніше "Телеграф" також писав, що метою розмови Трампа з Путіним стане пошук рішень, які допоможуть у завершенні війни в Україні.