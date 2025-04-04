Нейромережа назвала можливі перешкоди для цього, серед них війна в Україні

Кирило Дмитрієв, уповноважений глави РФ Володимира Путіна з міжнародного співробітництва зробив заяву про те, що "бачать велике бажання американських компаній" повернутися на російський ринок. Але бізнесу дозволять зайти лише туди, "де це буде корисно для Росії та де це схвалить влада".

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok з питанням, яка ймовірність того, що американські компанії можуть повернутись на ринок Росії. Нейромережа назвала 4 причини, чому ж це може статись.

Перший візит і бажання налагодити стосунки

Grok пише, що голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) і спецпредставник Путіна з економічного співробітництва Кирило Дмитрієв, є ключовою фігурою в просуванні інтересів Росії на міжнародному рівні. Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 — це був перший візит російського чиновника в США, що свідчить про спробу Кремля налагодити діалог із новим президентом США та його адміністрацією. Однак, як зазначив штучний інтелект, його слова можуть бути частиною ширшої стратегії "м’якої сили" або пропаганди, спрямованої на демонстрацію "нормалізації" відносин із Заходом.

Санкційний і геополітичний фон

Від 2022 року Сполучені Штати Америки застосували безпрецедентні обмеження проти Росії, включно з обмеженнями для функціонування американських підприємств на російському просторі. Чимало великих компаній (скажімо, McDonald's, Coca-Cola, Apple) пішли з Росії, зазнавши відчутних фінансових збитків. Штучний інтелект додає, що хоча адміністрація Трампа, яка розпочала свою роботу у 2025 році, можливо, захоче переглянути санкційну політику (особливо якщо це буде пов'язано з тиском на Росію та Україну заради завершення війни), Grok звернув увагу і на те, що повне зняття санкцій виглядає малоймовірним без суттєвих поступок із боку Москви. Тимчасове скасування санкцій персонально для Дмитрієва задля його подорожі до США є виключенням, а не усталеною практикою, що не гарантує кардинальних змін у політиці.

Російський ринок економічно привабливий

Російський ринок, попри запроваджені обмеження, все ще може бути привабливим з точки зору економіки, враховуючи доступ до ресурсів (скажімо, рідкісноземельні метали, про які згадував Дмитрієв раніше), та велику кількість споживачів, проаналізувала нейромережа. Однак, починаючи з 2022 року, багато ніш, які раніше були під контролем західних компаній, зайняли місцеві чи китайські підприємства. Якщо американські компанії вирішать повернутися, це означатиме конкуренцію з новими учасниками, а також потребу у великих фінансових вливаннях для відбудови інфраструктури та відновлення ланцюжків поставок. Усе це робить малоймовірним масове повернення в найближчому майбутньому.

Скептицизм щодо заяви

Заява Дмитрієва цілком може бути перебільшенням або ж спробою показати те, чого він бажає. Без наявності конкретних підтверджень (наприклад, офіційних звернень американських корпорацій чи угод, що були підписані під час зустрічей), його слова виглядають, як політичне висловлювання, а не відображення реальної ситуації. Американський бізнес, мабуть, чекає чітких знаків від команди Трампа стосовно санкцій та стабільності у Росії, а не квапиться повертатися на ринок, який залишається небезпечним через війну та репутаційні ризики.

Нейромережа також акцентувала, що твердження Дмитрієва виглядає частково вірогідним у тому сенсі, що деякі компанії можуть розглядати можливість повернення, особливо на фоні змін у політиці США. Однак без офіційного послаблення санкцій та наведення конкретних прикладів таке бажання залишається гіпотетичним та, скоріш за все, перебільшеним для створення позитивного іміджу Росії.

Які компанії могли б зайти до Росії першими — версія нейромережі

Штучний інтелект додає, що заява Дмитрієва має під собою певне підґрунтя і санкційна політика США може бути пом’якшена. Grok спрогнозував, які сектори та компанії потенційно першими повернуться на російський ринок.

Енергетичні компанії

ExxonMobil: Нейромережа пише, що ця компанія має історію співпраці з Росією (наприклад, проєкти в Арктиці з "Роснафтою" до 2014 року). Якщо Трамп і Путін домовляться про спільні проєкти в енергетиці чи видобутку рідкісноземельних металів, "ExxonMobil може стати піонером" завдяки своєму досвіду та інтересу до російських ресурсів, підкреслив штучний інтелект

Chevron: Ще одна енергетична компанія, яку назвав Grok. Чат припускає, що вона може бути зацікавлена у доступі до сировини, особливо якщо санкції на експорт енергоносіїв послаблять.

Технологічні компанії

Tesla: Ілон Маск, впливовий в адміністрації Трампа, раніше демонстрував зацікавленість російськими технологіями та ресурсами, зокрема нікелем, необхідним для акумуляторів. За даними нейромережі, Дмитрієв нібито ще у лютому 2025 року, звертався до Маска з пропозиціями щодо співпраці, а це може спонукати Tesla розглянути можливість відкриття виробництва або ж партнерства на території Росії.

Apple: Відхід Apple з російського ринку у 2022 році мав символічне значення, проте потреба в їхніх продуктах збереглася. Повернення може відбутися через відновлення реалізації через посередницькі структури.

Споживчі бренди

Coca-Cola: Фірма передала свої активи на території Росії місцевим контрагентам, проте бренд все ще впізнаваний. Штучний інтелект пише, що відновлення діяльності можливе через рефранчайзинг або прямі інвестиції, коли ринкова ситуація нормалізується.

PepsiCo: За аналогією з Coca-Cola, PepsiCo також має тривалий досвід присутності в Росії і може повернутись, якщо ризики від санкцій зменшаться, додає нейромережа.

Фінансові та інвестиційні компанії

Goldman Sachs: Дмитрієв сам раніше працював у Goldman Sachs у 1990-х, а це, як пише нейромережа, може лобіювати повернення фінансових гігантів для інвестування в російські проєкти.

Blackstone: Фонд може зацікавитись недооціненими активами в Росії, якщо геополітична ситуація покращиться.

Фармацевтичні компанії

Pfizer: За даними нейромережі, російський ринок ліків залишається значним, і фармацевтичні компанії можуть повернутися для відновлення поставок, особливо якщо санкції на медичні товари будуть зняті.

Прогноз і перешкоди

Grok пише, що повернення американських компаній у 2025 році, як прогнозував Дмитрієв раніше, можливе лише за умови швидкого послаблення санкцій і припинення війни в Україні. Без цього процес затягнеться на роки.

За версією нейромережі, можуть виникнути перешкоди такі, як репутаційні ризики, конкуренція з китайськими компаніями, нестабільність російської економіки та відсутність гарантій безпеки інвестицій стримуватимуть бізнес.

Хто ж може повернутись першим на ринок? Штучний інтелект пише, що повернуться компанії, пов’язані з ресурсами (енергетика, технології), де Росія має унікальну пропозицію, а не споживчі бренди, які більше залежать від громадської думки.

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