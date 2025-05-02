Голосувати "всліпу"? Угода про копалини може стикнутися з підводними каменями у Раді

Депутати не отримали всіх документів

Проєкт про ратифікацію Угоди про копалини з США вже зареєстрований у Верховній Раді, однак його голосування під питанням. Народні обранці отримали документ на 12 сторінок без найважливішої технічної інформації.

При цьому друга угода про обмежене партнерство, яка містить усі деталі, чомусь не надана депутатам. Про це у своєму телеграм-каналі пише нардеп Ярослав Железняк.

За словами депутата, найближче голосування може відбутися 13-15 травня. За законом має минути мінімум сім днів перед розглядом документа. До цього часу проєкт має пройти розгляд у Комітеті з питань міжнародної політики.

Однак Железняк припускає, що ратифікацію можуть провести і раніше – вже 8 травня. Депутат звернув увагу на цікаву деталь: Кабмін вніс текст до Ради формально 1 травня о 23:59, хоча фактично це сталося вночі 2 травня. При цьому в усіх документах зафіксована дата саме 1 травня, і миттєво документ розписали апарат Ради та спікер.

"Навіщо? Тому що після надання документів депутатам починається строк 7 днів мінімум перед правом парламенту голосувати за нього", – пояснює нардеп. Така маніпуляція дає теоретичну можливість проголосувати ратифікацію вже 8 травня, оскільки триває "безперервне засідання" і можна зібрати депутатів раніше запланованого терміну.

Железняк пояснює, що зараз депутати мають лише загальну міжурядову угоду про фонд. У ній прописані загальні фрази без важливих деталей. Головний документ – угода про обмежене партнерство на десятки сторінок – містить ключову інформацію: механізми роботи фонду, розподіл прав, місце реєстрації, фінансові потоки. Проте, цього документу нардепам не надали.

"За моєю інформацією, цю другу угоду по суті і формі теж обидві сторони погодили. Але поки уряд її депутатам не представив. І тому виходить без неї депутати будуть голосувати за ратифікацію того, що не бачили", – зазначає нардеп.

Як приклад розбіжностей Железняк наводить заяву міністерки економіки Юлії Свириденко. Вона стверджувала, що фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Однак у технічному додатку до угоди йдеться про ліцензії, видані до набуття чинності угодою, які ще не експлуатувалися.

Зняток технічного додатку до угоди про ліцензії - фото телеграм-канад Залізний нардеп

"Тобто це вже мова про видані ліцензії, по яких зараз не має видобутку. Такі є у Нафтогазу, Укрнафти або наших олігархів", – пояснює депутат. При цьому фонд претендуватиме не на прибутки компаній, а на ренту – податки.

Парламентар підкреслює, що не оцінює угоду як "зраду чи перемогу", але вважає неприйнятним голосувати за "кота у мішку".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що стали відомі нові подробиці угоди про копалини. Ці нюанси українцям забули розповісти.