"Україна – це моє": які козирі дає угода про надра і що може стати "ядерним ударом" по Путіну

Угода дає Трампу кілька можливостей

Угода про надра між США та Україною, на думку президента США Дональда Трампа, може дати йому більше важелів впливу на російське керівництво під час переговорів. Мовляв, угода має показати Росії, що США нікуди не підуть з України.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, про які важелі йдеться і чи існують вони взагалі.

"Україна — це моє"

На думку політолога Володимира Сонюка, яку він висловив у коментарі "Телеграфу", беручи під контроль наші надра, президент США Дональд Трамп ніби каже Путіну: "Україна – це моє!".

"Як колись президент Янукович, який, за легендою, сказав господарю кремля: "Владимир Владимирович, Украина — это мой бізнес!". У Януковича, щоправда, не будо на руках "серйозних карт" — висловлюючись фразою Трампа. А от у власне самого Трампа такі карти є. Тому що при великому бажанні, він може знищити Путіна як економічно (через "термоядерні" енергетичні санкції, про що у Вашінгтоні зараз серйозно думають), так і військово (якби до цього справа дійшла, хоча сподіваємось, що не дійде — надто великі ризики для людства в цілому). Але, за великим рахунком, після вступу в дію цих наших домовленостей з американцями про корисні копалини, мріяти про захоплення всієї України для Путіна вже пізно", — пояснив він.

Не пропустіть: які 57 мінералів вписані в угоду між Україною та США — читайте у матеріалі "Телеграфу" .

Не прямий важіль

А ось політичний та економічний експерт Тарас Загородній у розмові з "Телеграфом" висловив думку, що угода про надра — ні на що не впливає або впливає опосередковано.

"Тут, швидше за все, двосторонні відносини та інструмент для Трампа пояснювати виборцям, чому він продає зброю Україні, ніж вплив на Путіна. Ну, тут опосередкований, можна вважати, вплив. Чому? Тому що головним підсумком цієї угоди є продаж зброї Україні. Це перше. Друге, фактично, це фіксація того, що Україна є частиною західного світу. Це на майбутнє.

А безпосередньо на Путіна можуть вплинути конкретні санкції, які може Трамп особисто ввести і надання Україні більшої допомоги. Або, наприклад, оголошення Росії спонсором тероризму. Ось це був би "ядерний удар" по Росії", — сказав Загородній.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які цікаві нюанси є в угоді України та США.