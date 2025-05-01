План "Б": в ЄС підтвердили, що працюють над збереженням санкцій проти Росії попри саботаж Угорщини

Більше, ніж вето Угорщини, країни ЄС непокоїть одностороннє скасування США санкцій проти Кремля

Європейський Союз вже має план дій на випадок, якщо через саботаж Угорщини не вдасться продовжити антиросійські санкції у липні цього року. Вето Угорщини, яке путініст Віктор Орбан використовує, як інструмент шантажу, може призвести до скасування обмежень проти Кремля.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас в інтервʼю Financial Times. За її словами, ЄС готовий до такого сценарію.

"Існує план "Б", але нам треба працювати над планом "А", оскільки в іншому разі ви зосереджуєтеся на плані "Б" й трапляється саме він", – зазначила вона, додавши, що Брюссель намагатиметься все ж зберегти єдність своїх членів, навіть таких, як Угорщина.

Видання зазначило, що більше, ніж вето Угорщини, країни ЄС непокоїть одностороннє скасування США санкцій проти Кремля. Проблема полягає в тому, що це дасть можливість заробляти американським компаніям, в той час, як європейські фірми будуть відставати в економічному розвитку.

Щодо проблеми путініста Орбана, то декілька урядів Євросоюзу знайшли можливе рішення, яке не дасть йому накласти вето на російські санкції. Розглядається варіант зробити їх національними рішеннями, які не вимагають європейського консенсусу. Також раніше "Телеграф" писав про те, що глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкн каже, що можливе блокування Угорщиною продовження санкцій проти Росії може мати неприємні наслідки. Адже тоді глава РФ Володимир Путін, найімовірніше, отримає 240 млрд євро.

Зазначимо, що угорський прем'єр Віктор Орбан – послідовний прибічник російського правителя Володимира Путіна та ворог України. Так, на початку березня Орбан насмілився висунути Євросоюзу 12 вимог, частина з яких стосується України та її війни проти Росії. Також він неодноразово вимагав почати прямі переговори ЄС та Росії, та погрожував блокувати вступ України до Євросоюзу. До того ж Орбан максимально корумпований, через що постійно відбуваються скандали. На щастя, більшість угорців не поділяють позицію Орбана та його оточення: опозиція в Угорщині небаченими темпами набирає популярність, а в Будапешті проходять антиорбанівські протести.