Росія тепер описує війну, не як так зване "есвео" проти України, а як "глобальне протистояння" із західними країнами

Російський правитель Володимир Путін нещодавно вчергове згадав про російський арсенал ядерної зброї, заявивши, що під час війни з Україною досі нібито "не було потреби" застосовувати її. Також він заявив, що "сподівається, що це не буде потрібно" – і це типова російська спроба залякування, яких було вже дуже багато.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на розвідувальні дані. Заява Путіна 4 травня свідчить тільки про те, що Путін вчергове намагається залякувати світ своїм застарілим та іржавим ядерним озброєнням, здебільшого успадкованим від зниклого 34 роки тому СРСР.

Окрім того, британська розвідка зазначила, що Росія тепер описує війну, не як так зване "есвео" проти України, а як "глобальне протистояння" із західними країнами. На думку Кремля, це повинно обґрунтувати затяжний конфлікт в очах пересічних росіян та налаштувати їх на те, що війна буде тривати ще дуже довго та не обов'язково в Україні.пер регулярно описує війну не як "СВО" проти України, а як "глобальне протистояння із Заходом", що слугує обґрунтуванням затяжного конфлікту.

"Ця риторика зі значною ймовірністю має на меті виправдати тривалість конфлікту та постійно зростаючі російські втрати (ймовірно, понад 950 тисяч, з яких 200-250 тисяч російських військових — вбитими). Також вона, скоріш за все, має на меті налаштувати російське населення на триваліший конфлікт і пов’язане з цим зниження рівня життя в країні", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни вчергове погрожують Україні своєю "аналоговнєтною" зброєю. Перед 9 травня низка російських пабліків практично одночасно випустили пости з новиною про нібито можливий удар ракетою "Орєшнік" по Україні. Проте вже зрозуміло, що це черговий блеф та брехня: навіть якщо ця ракета дійсно існує (а не є черговою невдалою копією російської "перспективної" РС-26 "Рубіж"), то навряд чи Путін буде бити нею по Україні 9 травня.

Причина, через яку вкид про нібито атаку "Орєшніка" може бути блефом, очевидна. "Перемир’я" до 9 травня, як казав політолог Олександр Леонов, насправді спричинене страхами Путіна перед Україною. Політолог вважає, що головною причиною цього перемир’я є спроба уникнути ударів з боку України вглиб російської території. Путін боїться репутаційного ляпаса перед своїми союзниками.

А Україна, судячи з останніх подій, не погоджується підігравати Путіну в його парадному фарсі. Не допомагає навіть офіційний візит глави Китаю, який 7 травня має приїхати до Москви.