Місто накрила токсична хмара, яку видно навіть із космосу. В Іспанії вибухнув хімзавод (фото, відео)

Влада розсилає населенню смс з повідомленням про загрозу і як діяти

В Іспанії в місті Алькала-де-Гуадаїра стався потужний вибух на хімічному заводі. Після вибуху чорний дим охопив околиці міста. Тисячі мешканців опинилися в небезпечній зоні, де повітря насичене токсичними речовинами.

За інформацією агентства Reuters, пожежа розпочалась у середу, 14 травня, на території промислового парку La Red, розташованого за 16 кілометрів від Севільї. У вогні опинився склад хімічної продукції компанії Plainsur, яка спеціалізується на постачанні легкозаймистих речовин.

Місцева влада терміново закликала жителів міста Алькала-де-Гуадаїра, населення якого складає близько 77 тисяч осіб, залишатися в приміщеннях та тримати вікна зачиненими. Густу хмару диму видно на відстані аж до 80 кілометрів від епіцентру події.

Повідомлення місцевої влади

Спочатку працівники підприємства намагалися самостійно загасити вогонь, але через загрозу для життя їх швидко евакуювали. На території складу зберігалися небезпечні розчинники, зокрема етилен і толуол, які є надзвичайно легкозаймистими.

Речник служби екстреного реагування повідомив, що сотні очевидців зателефонували на гарячу лінію. Окрім евакуації персоналу заводу, було проведено термінове виведення людей з прилеглих складських приміщень. Хмару від пожежі видно навіть із космосу.

Раніше "Телеграф" писав, що в Ірані стався потужний вибух біля АЕС. У найближчих містах перебої зі світлом.