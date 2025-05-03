В Ірані стався потужний вибух біля АЕС: у найближчих містах перебої зі світлом (відео)

У районі сильний шторм та землетрус

В Ірані стався вибух у місті Кередж, де знаходиться атомна електростанція. У мережі після цього з’явились відеозаписи пожежі.

За даними Clash Reports, неподалік місця події було зафіксовано землетрус магнітудою в 4 бали. Іранське видання Mehr додало, що в цій частині країни вирує сильний шторм, який вже спричинив перебої з електрикою у прилеглих містах.

На тлі цього в мережі почала з’являтися чутка про те, що над станцією було чути звук, схожий на проліт літака, а системи ППО нібито зробили кілька пострілів. Водночас офіційні джерела інформацію про атаку з повітря заперечують, посилаючись на удари блискавки.

У мережі тим часом з’явилися два ролики з місця події. На одному видно потужну пожежу, а на іншому видно, що дим піднімається біля характерних градирень АЕС. Хоча в іранських ЗМІ пишуть, що вибух та пожежа сталися не в районі АЕС, а на картонній фабриці.

Як повідомлялося раніше, днями в іранському порту Бендер-Аббас стався потужний вибух, через який загинули близько 20 людей і ще сотні поранено.