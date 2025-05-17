Ердоган схопив Макрона за палець під час саміту. Курйозний момент потрапив на відео

Лідери зустрілись в Албанії

Під час зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та французького лідера Еммануеля Макрона стався цікавий курйоз. Адже турецький лідер вхопив за палець президента Франції, що розбурхало мережу.

Про це пише Haberler. Зазначається, що інцидент стався під час зустрічі президентів у столиці Албанії на саміті Європейської політичної спільноти.

У мережі вже з'явилось відео курйозу. На кадрах видно, як Макрон підходить до Ердогана, аби привітатись та потиснути руку. Однак, коли лідер Франції спробував поплескати турецького колегу по плечу, той не дав цього зробити. Натомість Ердоган перехопив палець Макрона і не відпускав якийсь час. А після цього він передав йому якесь послання через перекладача.

Це відео неабияк насмішило мережу, адже дехто писав: "Гра '''смикни за палець" вийшла на новий рівень". На тлі цього у коментарях користувачі цікавились, чи зіграв Макрон у цю гру як треба було. Хтось зауважив, що наступна стадія "гри" буде з очільником Росії Володимиром Путіним і там треба буде хапати не за палець.

Нагадаємо, що після прильоту президента України Володимира Зеленського до Туреччини, він оступився на останній сходинці трапу. В Росії це охрестили гучним "ледь не рухнув" та "не тримається на ногах".

Раніше "Телеграф" розповідав, що експертка назвала основні загрози, які Ердоган несе для України на переговорах.