Зеленський "ледь не впав", поки Путін сидить у бункері. Росіяни розгнівані через гучні заяви президента України

Зеленський прибув в Анкару для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський під час сходження з літака у Туреччині трохи оступися, що в Росії вже називають гучним "ледь не рухнув" та "не тримається на ногах". І це на тлі того, що очільник РФ Володимир Путін взагалі не прилетів на переговори до Стамбула.

Інформацію про те, що Зеленський оступився масово поширюють росЗМІ. Вони навіть сповільнили відео, аби цей момент можна було краще розгледіти.

На кадрах видно, що президент України, спускаючись трапом з літака в Анкарі, оступився на останній сходинці. Але цього практично не видно, якщо не уповільнювати відео.

Однак заголовки до цих новин в Росії неабияк гіперболізовані. До прикладу, "Зеленський оступився і ледь не впав" чи "Зеленський мало не рухнув з трапу і вибухнув гнівною тирадою". Зауважимо, що під "гнівною тирадою" пропагандисти називають слова президента про "бутафорський" склад російської делегації.

Користувачі в мережі вже відзначили сміховинність цих "пропагандистських новин", адже те, як Кремль уважно слідкує за кожним кроком Зеленського викликає сміх. Особливо враховуючи те, що ні Путін, ні високопоставлені політики на кшталт речника очільника Росії Дмитра Пєскова чи голови МЗС Сергія Лаврова не приїхали на переговори у Стамбул.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні за Зеленського заступилися після чергової порції образ з Кремля.