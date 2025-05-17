Укр

Эрдоган схватил Макрона за палец во время саммита. Курьезный момент попал на видео

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Эрдоган схватил Макрона за палец Новость обновлена 17 мая 2025, 16:24
Эрдоган схватил Макрона за палец. Фото Коллаж "Телеграфа"

Лидеры встретились в Албании

Во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и французского лидера Эммануэля Макрона произошел интересный курьез. Ведь турецкий лидер схватил за палец президента Франции, что взбудоражило сеть.

Об этом пишет Haberler. Отмечается, что инцидент произошел во время встречи президентов в столице Албании на саммите Европейского политического сообщества.

В сети уже появилось видео курьеза. На кадрах видно, как Макрон подходит к Эрдогану, чтобы поздороваться и пожать руку. Однако когда лидер Франции попытался похлопать турецкого коллегу по плечу, тот не дал этого сделать. Эрдоган перехватил палец Макрона и не отпускал какое-то время. А после этого он передал ему какое-нибудь сообщение через переводчика.

Это видео изрядно насмешило сеть, ведь некоторые писали: "Игра "дерни за палец" вышла на новый уровень". На фоне этого в комментариях пользователи интересовались, сыграл ли Макрон в эту игру как надо. Кто-то заметил, что следующая стадия "игры" будет с главой России Владимиром Путиным и там нужно будет хватать не за палец.

Напомним, что по прилету президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, он оступился на последней ступеньке трапа. В России это окрестили громким "чуть не рухнул" и "не держится на ногах".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперт назвала основные угрозы, которые Эрдоган несет для Украины на переговорах.

Теги:
#Турция #Курьез #Реджеп Тайип Эрдоган #Эммануэль Макрон