Не тільки Туреччина: ексглава МЗС сказав, яка ще країна може стати посередником між Україною та РФ

Ердоган може консультуватись з представниками цієї держави

Діалог щодо мирного врегулювання війни в Україні можливий не тільки з залученням Туреччини, а й з участю Китаю, але у комунікації зі США. Цей повномасштабний діалог може містити окремі аспекти.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у розмові з "Говорить Великий Львів".

"Це можуть бути якісь елементи діалогу з Китаєм, щось з турками, щось спільне. Ну і, власне, є значна ймовірність, що Ердоган (президент Туреччини — ред.) буде консультуватися з китайцями. Якщо ви бачите, Саудівська Аравія вже залучена. Не стільки змістовно, але також з метою забезпечення", — пояснив колишній глава МЗС.

Тому Клімкін такої можливості не виключає, хоча для американців буде не просто дозволити китайцям говорити про європейську систему безпеки.

Павло Клімкін

Водночас ексміністр звернув увагу на те, що попри наближеність лідера КНР Сі Цзіньпіня до Володимира Путіна, Китай висловлює миротворчу позицію у питанні України. Зокрема той же дипломатичний представник Ван Ї заявив про готовність Росії до прямих переговорів, хоча, за словами Клімкіна, це може бути вільним перекладом його слів. Адже КНР все ж таки обережна та поміркована у своїх публічних діях щодо війни РФ проти України.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Павла Клімкіна, Китай може використовувати Росію як засіб протистояння Заходу.