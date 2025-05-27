Не проста ввічливість. Чому Трамп часто робить компліменти чоловікам та оточує себе красенями

При зустрічі з Зеленським, Трамп не робив йому компліментів

Президент однієї з найвпливовіших країн світу Дональд Трамп, який зганьбився з вечерею для мільйонерів, часто привертає до себе увагу завдяки тому, що робить компліменти іншим людям. Зокрема, чоловікам. Ці висловлювання викликають багато запитань, що має на меті глава США — прояв ввічливості чи щось глибше?

На думку експертів, компліменти чоловікам від Трампа вмотивовані його "бажанням подобатись". Журналістка Financial Times Джемайма Келлі помітила, що приємні слова у бік осіб своєї статі президент США робить навіть у не дуже доречні моменти.

Зокрема, під час вшанування загиблих поліціянтів Трамп дозволив собі вказати, що син одного із жертв "теж гарний". Також коли до Білого дому приїхала з візитом баскетбольна команда студентів із Флориди, глава США назвав юнаків "високими" і "гарними хлопцями".

Під час турне країнами Перської затоки, Трамп привернув до себе увагу завдяки публічним компліментам у бік чоловіків-високопосадовців. Президента Сирії він назвав "молодим і привабливим", а лідера ОАЕ — "чудовим". Без компліментів від глави США не залишилися й принц Саудівської Аравії та емір Катару — їх Трамп назвав "високими, красивими і розумними хлопцями".

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа. Фото: Getty Images

Лідер ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нахайян. Фото: Getty Images

Дональд Трамп у подкасті Джо Рогана розповідав про свій політ над Іраком на борту Air Force One. Він зазначив, що він був разом із "найкрасивішими людьми", яких він коли-небудь бачив. "Вони виглядали краще за Тома Круза", за словами Трампа.

Мері Трамп, племінниця президента США та психологиня, розповіла, що подібні висловлювання можуть бути інструментом для здобуття прихильності та демонстрації харизми. На її думку, Трамп бажає бути улюбленцем публіки, тому він використовує компліменти, а також це може бути спосіб встановити своє домінування. Ніби він вищий за інших.

Зокрема, Володимиру Зеленському чи президентом ПАР Сирілом Рамафосою Трамп не робив компліментів. За словами Мері Трамп, "він не буде робити компліменти тим, кого хоче принизити".

Варто зазначити, що у 90-х Трамп був власником конкурсу "Міс Всесвіт", що також підкреслює його фіксацію на зовнішності. А в 2006 році політик заявив, що якби Іванка Трамп не була його донькою, вони могли б зустрічатися.

Іванка Трамп. Фото: Getty Images

"Частково це пояснюється схильністю Трампа говорити все, що спадає йому на думку. Але йдеться також про те, щоб зробити собі приємне – Трамп не просто хоче робити компліменти гарним чоловікам, він хоче оточити себе ними", – написала авторка Джемайма Келлі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дональд Трамп може піти на вибори 2028. Однак на майбутніх виборах може з'явитися новий неочікуваний кандидат.