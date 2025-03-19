Такими РФ атакує Україну: у Казахстані впав дрон із написом "Герань"

Безпілотник з Росії залетів до Казахстану вже не вперше

Увечері 18 березня у Таскалінському районі Західно-Казахстанської області (Казахстан) знайшли БПЛА із написом "Герань". Такі ж ударні дрони "Герань-2", ідентичні іранським Shahed-136, Росія використовує для атак на Україну.

Фото безпілотника опублікувало місцеве видання Inform.kz. На апараті немає видимих пошкоджень.

Ресурс "Уральський тиждень" повідомляє, що мешканці селища Атамекен поінформували про небезпечну знахідку правоохоронців. Екстрені служби розповіли журналістам, що отримали сигнал про "невідомий об’єкт" завдовжки 300 сантиметрів.

На місце виїхали співробітники поліції та сапери. Обласний департамент поліції розпочав перевірку.

"Об’єкт впав у віддаленій місцевості, далеко від населених пунктів, і був знайдений цілим, без видимих пошкоджень. Усі обставини встановлюються", — заявили в пресслужбі.

Це вже другий БПЛА, який упав у регіоні. 18 лютого у Бокейординському районі біля села Уяли знайшли "невідомий об’єкт" завдовжки 120 сантиметрів.

Раніше росіяни масово атакували дронами кілька великих українських міст. Були чути вибухи у Запоріжжі, Херсоні, Одесі та області.