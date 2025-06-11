Це вже демократія, або ще ні? Трамп пообіцяв садити до в'язниці за протести в Лос-Анджелесі

Трамп заявив, що Нацгвардія та КМП перебуватимуть у місті до повного придушення протестів

Президент США Дональд Трамп заявив, що за протести у Лос-Анджелесі учасникам загрожує в'язниця. За його словами, усі учасники "масових заворушень", які охопили центральні райони Лос-Анджелеса, потраплять за ґрати на "довгі роки".

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву, яку Трамп зробив під час виступу перед представниками преси на на авіабазі Ендрюс. Таким чином Трамп відповів на критику через рішення відправити до Каліфорнії підрозділи Національної гвардії та Корпусу морської піхоти.

"Я хочу просто бачити мир. Якщо буде мир — ми йдемо. Якщо є хоча б натяк на відсутність миру — ми залишаємося там, доки не буде миру. І багато людей заарештовують. Погромників, або як хочете їх називайте. Вони мають знати: багато людей заарештовують. Вони надовго сядуть у в’язницю", – заявив він.

Щобільше, Трамп заявив, що Нацгвардія та КМП перебуватимуть у місті до повного придушення протестів, та не виключив, що може задіяти положення Закону про повстання від 1807 року, якщо протести у Лос-Анджелесі посиляться. Закон про повстання 1807 року (Insurrection Act) дозволяє президенту США задіяти збройні сили на території країни у виняткових випадках — при повстаннях, заколотах чи інших загрозах громадському порядку попри законодавчу заборону застосовувати Армію США на території Сполучених Штатів.

"Якщо буде повстання — я, безумовно, його задію. Побачимо. Якщо вони (протестувальники) роблять усе те, що ви бачили протягом останніх трьох ночей — я б сказав, що це є підставою для втручання. Якщо вони становлять небезпеку, кидають бетон чи цеглу, плюють у поліцейських або нападають на людей — усе це ми вже бачили протягом останніх трьох ночей. Це і є підстава для дій", – сказав він.

Нагадаємо, що масові протести проти жорсткої імміграційної політики Білого дому у Лос-Анджелесі та інших містах штату Каліфорнія тривають з 6 червня. Люди вийшли на вулиці після масштабних затримань мігрантів федеральною владою, зокрема Імміграційною та митною службою (ICE). Про все, що відомо, читайте у спеціальному матеріалі "Телеграфу".