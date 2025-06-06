Маска депортують зі США? Суперечка з Трампом вийшла на новий рівень

Вартість Tesla вже впала на 152 мільярди доларів

Конфлікт між Маском та Трампом набирає обертів. Колишній радник президента США Дональда Трампа Стів Беннон закликав депортувати мільярдера Ілона Маска зі Штатів.

Про це пише The New York Times. Беннон також пропонує адміністрації Трампа розслідувати можливе вживання наркотиків Маском та його спробу отримати від Пентагону засекречений брифінг щодо Китаю.

"Слід розпочати офіційне розслідування його імміграційного статусу, тому що я твердо переконаний: він є нелегальним іммігрантом і має бути негайно депортований з країни", — сказав Беннон у телефонній розмові з журналістом видання.

Маск може спрямувати величезні кошти проти республіканців

Кілька місяців тому Маск планував вкласти 100 мільйонів доларів у політичні комітети, пов'язані з Трампом. Ці гроші все ще не надійшли, і тепер їх не буде, заявив радник мільярдера.

Ба більше, тепер республіканці мають побоюватися, що величезні суми будуть використані проти них, якщо вони проголосують за законопроєкт Трампа, пише NBC News. Йдеться про президентський законопроєкт про витрати та податки, який Маск назвав "огидною гидотою". Це викликало обурення Трампа, й між колишніми соратниками виникло жорстке публічне протистояння.

"Вони зникли", – сказав радник Маска про гроші, які колись були призначені для використання Трампом. "Він збирається перейти на ядерну зброю. Він підтримає демократів, якщо буде потрібно; він обов’язково це зробить", — додав він.

Tesla зазнала найбільшого падіння капіталізації в історії компанії

За даними CNBC, акції виробника електрокарів Tesla (головний акціонер і генеральний директор Маск) впали на 14%, оскільки президент США Дональд Трамп пригрозив відкликати державні контракти для компаній. Компанія втратила $152 мільярди капіталізації. Це найбільше падіння її ринкової вартості за всю історію.

Tesla опустилася нижче позначки у трильйон доларів і завершила торги в четвер з капіталізацією $916 мільярдів. Крім того, на 8,04% впали акції компанії Трампа Trump Media and Technology Group Corp — до $20,12.

Як розповідав "Телеграф", українці відреагували мемами та жартами на суперечку між Трампом та Маском. Серед них є дуже смішні.