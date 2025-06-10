Крутий, але не настільки? Чому для Трампа важливі відносини з Путіним

Глава Білого дому пообіцяв тиснути на Росію та Україну, але це не означає, що сила тиску буде однакова

Президенту США Дональду Трампу ментально важливі відносини з главою Кремля, бо він вважає його крутим. Путін поки спостерігає за Трампом, а згодом вирішить, чи подарувати йому щось таке, що можна було б представити як перемогу.

Про це розповів колишній глава МЗС України Павло Клімкін в етері LIGAnet. Україні знадобиться велика стійкість, але водночас не можна виключати появу "чорного лебедя".

"Це означає, що Трамп не хоче стати на нашу сторону. Я не виключаю, що буде якийсь "чорний лебедь", який поставить його на нашу сторону. Але він хоче відносин з Росією, він хоче відносин з Путіним, вони йому важливі. І вони йому важливі також ментально. Розумієте чому? Тобто вони важливі, оскільки він вважає, що він крутий, а круті мають розмовляти з крутими. Він вважає Путіна менш крутим, ніж він сам", – сказав Клімкін.

За словами дипломата, американському президенту потрібна розмова з Путіним десь зверху, що не подобається російському диктатору. Путін "буде і надалі закладати якісь віражі" і дивитися: а чи можна, власне, довіряти Трампу та чи не впаде на нього якийсь "чорний лебедь" до проміжних виборів?

"І тоді Путін буде вирішувати, чи подарувати Трампу ближче до проміжних виборів результат у вигляді чогось, що він може представити як свою перемогу. Або не дарувати. Але це також, як ви прекрасно розумієте, піднімає ставки для нас, оскільки Трамп по наближенні до проміжних виборів може тиснути на нас абсолютно по-іншому", – пояснив ексміністр.

Він нагадав обіцянки Трампа тиснути на Москву та Київ та уточнив, що це не означає, що сила тиску буде однаковою. Клімкін вважає, що це також не означає введення санкцій, але "в якийсь момент тиск може бути згенерований". Це розуміють всі включно з Путіним та європейцями.

"Тобто у нас складається доволі непросте рівняння, яке пов'язано з, в першу чергу, нашою стійкістю і здатністю тримати, щонайменше і фронт, і внутрішню, суспільну, економічну, психологічну, яку завгодно, стійкість, щонайменше на середню перспективу", – резюмував дипломат.

Раніше ексглава МЗС сказав, що російські мирні пропозиції більше нагадують їхні народні казки. А для України приймати їх означає зрештою бути знищеною як держава.