"Помирив усіх і спить": у мережі знову жартують про Трампа, що він зробив цього разу

Американський президент явно зараз не в кращому становищі

Іран та Ізраїль вже кілька днів поспіль обмінюються ударами ракетами та дронами. Втім, на світовій політичній арені ситуація найгірше виглядає для американського президента Дональда Трампа.

Користувачі мережі не змогли залишити це без уваги і почали створювати меми з цього приводу. "Телеграф" зібрав найкращі.

Зокрема, користувачі нагадали, що Трамп перед приходом до влади обіцяв закінчити війну між Ізраїлем і ХАМАС, а також між Росією та Україною. Однак за кілька місяців перебування при владі війна мало не розгорілася між Індією та Пакистаном, а також тепер доводиться мати справу із суттєвим загостренням ситуації на Близькому Сході.

"Коли ти почав завершувати дві війни, але тепер їх три"

Інші нагадали, що американський президент дуже хотів отримати Нобелівську премію миру.

Це все було сном

У всякому разі, користувачі мережі засумнівалися, що це заважає Трампу спати ночами.

На добраніч

Тим більше, що в нього ще залишається один "друг", який теж багато мріяв про недосяжні цілі.

Ідилія

Хоча, мабуть, щось таки турбує главу Білого дому, бо на військовому параді, який він влаштував на день свого народження, вигляд у нього був не дуже.

Як повідомлялося раніше, Трамп раніше розповів, що Путін хоче виступити в ролі посередника на переговорах між Ізраїлем та Іраном.