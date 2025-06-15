"Помирил всех и спит": в сети опять шутят о Трампе, что он сделал в этот раз

Американский президент явно сейчас не в лучшем положении

Иран и Израиль уже несколько дней подряд обмениваются ударами ракетами и дронами. Впрочем, на мировой политической арене ситуация хуже всего выглядит для американского президента Дональда Трампа.

Пользователи сети не смогли оставить это без внимания и начали создавать мемы на этот счет. "Телеграф" собрал лучшие.

В частности пользователи напомнили, что Трамп перед приходом ко власти обещал закончить войну между Израилем и ХАМАС, а также между Россией и Украиной. Однако за несколько месяцев пребывания во власти война чуть не разгорелась между Индией и Пакистаном, а также теперь приходится иметь дело с существенным обострением ситуации на Ближнем Востоке.

"Когда ты начал завершать две войны, но теперь их три"

Другие же напомнили, что американский президент очень хотел получить Нобелевскую премию мира.

Это всё было сном

Во всяком случае, пользователи сети усомнились, что это сильно мешает Трампу спать по ночам.

Спокойной ночи

Тем более, что у него еще остается один "друг", который тоже много мечтал о недостижимых целях.

Идиллия

Хотя видимо что-то все же беспокоит главу Белого дома, потому что на военном параде, который он устроил в день своего рождения, вид у него был не очень.

Как сообщалось ранее, Трамп ранее рассказал, что Путин хочет выступить в роли посредника на переговорах между Израилем и Ираном.