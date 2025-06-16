Трамп стоїть перед непростим вибором: Клімкін пояснив, чим загрожує війна Ірану та Ізраїлю

Наразі є кілька варіантів розвитку подій

Початок війни між Ізраїлем та Іраном може серйозно похитнути позиції президента США Дональда Трампа на проміжних виборах. Крім того, наслідки цього конфлікту можуть змінити архітектуру безпеки по всьому світу.

Про це розповів колишній глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв’ю "Радіо NV". За його словами, Трампу зараз доводиться робити дуже непростий вибір, оскільки є побоювання про те, що приєднання до цієї війни може зруйнувати його мрії та політичну спадщину.

"Зараз задіяні всі можливі та неможливі відкриті контакти, щоб натиснути на різних гравців. Цих контактів чимало, які з них спрацюють ми подивимося. Проте це означає, що підвищення ставок можливе і далі. Це також означає, що ми не знаємо, в якій реальності ми опинимося", — сказав він.

За його словами, наразі можливі варіанти того, що між сторонами буде укладено якусь угоду, нехай навіть і тимчасову. Але з іншого боку, можливий варіант того, що Іран проведе публічне випробування ядерної зброї.

У гіршому варіанті, на думку Клімкіна, у Тегерані можуть вирішити, що "всі засоби хороші" і війна розпочнеться у широкому розумінні не лише проти Ізраїлю, а й проти США. І не лише у близькосхідному регіоні. Наприклад, світ уже бачив, що будь-яка країна може завезти дрони на територію іншої та навести їх на ціль по мобільному зв’язку.

При цьому у світі поки що немає уявлення про те, що це все означає для їхньої безпеки.

Як повідомлялося раніше, Трамп раніше розповів, що Путін хоче виступити в ролі посередника на переговорах між Ізраїлем та Іраном. У Франції з цієї ідеї відкрито посміялися.