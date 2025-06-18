МАГАТЭ обнаружило загрязнение на ядерном объекте Ирана: что угрожает людям

Ранее МАГАТЭ зафиксировало контролируемое радиоактивное загрязнение внутри объекта в Натанге после удара Израиля

18 июня внутри защитного контура ядерного объекта в Натанге (Иран) был зафиксирован уровень радиации, немного выше нормы. При этом никакой опасности для населения или окружающей среды не обнаружено.

Об этом в интервью Bloomberg TV рассказал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"В Натанге, на том объекте, который получил наибольший ущерб, произошло небольшое радиоактивное загрязнение внутри периметра объекта. Непосредственного ущерба населению нет", — отметил он.

К слову, МАГАТЭ 13 июня зафиксировало радиоактивное загрязнение внутри ядерного объекта в Натанге, который накануне был атакован Израилем. Тогда Гросси отметил, что уровень радиации за пределами остался неизменным, а тип загрязнения – преимущественно альфа-частицы – находится под контролем благодаря соответствующим защитным мерам.

Конфликт между Израилем и Ираном

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием "Восходящий лев". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла "превентивный удар" по объектам, связанным с ядерной программой Ирана, с целью воспрепятствовать Тегерану в создании оружия массового поражения. США заявили, что не имеют никакого отношения к этой операции.

В то же время иранская сторона заверила МАГАТЭ, что 3 ключевых ядерных объекта не стали мишенью израильских атак.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Иран предупредил, что нанесет удар по американским военным базам на Ближнем Востоке, если Вашингтон вмешается в войну на стороне Израиля. Для этого уже подготовлены ракеты, техника и поддержка проиранских сил в регионе.