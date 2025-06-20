Розв’яжуть руки Путіну? Чи вдарять США "ядеркою" по Ірану та які наслідки можливі

Ядерний об'єкт Ірану стане випробовуванням для Повітряних сил

Президент США Дональд Трамп пов'язує можливий удар по іранському ядерному об'єкту Фордо з ефективністю спеціальної бомби GBU-57, відомої як "bunker buster". За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, Трамп вважає, що військова операція має сенс лише у разі гарантії повного знищення підземного комплексу.

Про це пише The Guardian. Попри те, що посадовці оборонного відомства повідомили Трампу про здатність GBU-57 вивести об'єкт з ладу, він залишається не до кінця переконаним у її ефективності. Саме це стримує ухвалення рішення про удар.

Крім того, він очікує, що сама загроза застосування сили може спонукати Іран до переговорів. Ефективність GBU-57 від початку каденції Трампа є предметом суперечок у Пентагоні.

Що говорять про ядерний удар посадовці США

За словами двох неназваних чиновників з Міністерства оборони США, тільки ядерна зброя здатна знищити об’єкт Фордо через те, наскільки глибоко він розташований. Звичайні бомби, навіть у складі більш масштабного пакета з кількох GBU-57, не проникнуть достатньо глибоко під землю та нанесуть лише незначні пошкодження – завалять тунелі та перекриють переходи.

Як пише The Guardian, цим чиновникам нібито повідомили, що для повного знищення підземного заводу США спочатку будуть вимушені "розпушити" землю звичайними бомбами, а потім скинути тактичну ядерну зброю з бомбардувальника B2.

Разом з тим, як стверджують обізнані джерела, можливість застосування ядерної зброї не розглядалася на нарадах у Білому домі, і її не пропонували ані міністр оборони Піт Гегсет, ані голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Дан Кейн.

Білий дім і Пентагон офіційно не прокоментували ці повідомлення. Проте у відповідь на публікацію The Guardian журналістка Fox News Джакі Генріх заявила, що в адміністрації президента спростували її зміст.

"Посадовець Білого дому сказав мені, що зміст цього матеріалу є неправдивим – що американські військові не сумніваються в ефективності бункерних бомб у знищенні заводу у Фордо, також заперечив, що будь-які варіанти (включно з тактичними ядерними боєприпасами) були зняті", – написала вона у соцмережі X.

Пост журналістки Джакі Генріх в X

У наступному дописі вона додала: "У Білому домі мені сказали, що нічого з цього не відповідає дійсності: військові впевнені, що бункерні бомби здатні впоратися з роботою".

Що відомо про об’єкт Фордо

Розташований у гірській місцевості на південь від Тегерана, підземний завод зі збагачення урану у Фордо є стратегічно важливою частиною іранської ядерної програми. Об’єкт, який вважається одним із найзахищеніших у регіоні, залишається головною мішенню для Ізраїлю, який розглядає його як загрозу своєму існуванню. Об’єкт був спроєктований так, щоб витримати повітряні удари. За даними західних розвідок, він почав будуватися у 2006 році, а офіційно був визнаний Іраном у 2009 році після відповідного викриття.

Комплекс складається з основних тунелів із центрифугами для збагачення урану та мережі додаткових тунелів. Захист об’єкта забезпечує контрольно-пропускний пункт, кільцева огорожа та шість входів у підземну частину. Над поверхнею розміщена допоміжна інфраструктура, включно з будівлями й дорогою до додаткового технічного об’єкта.

За оцінкою ізраїльської розвідки, об'єкт Фордо розташований на глибині до 90 метрів.

Завод Фордо в Ірані. Фото: The Guardian

Ситуація з можливим ударом по Фордо свідчить про складність потенційної операції. Навіть у разі застосування GBU-57 і успішного ураження об'єкта, це лише відтермінує іранську ядерну програму на кілька років, але не зупинить її повністю. Крім того, Іран захистив Фордо, розташувавши його під горою, а сама бомба ніколи не використовувалась у подібних обставинах.

Генерал-майор у відставці Ренді Меннер, колишній заступник директора DTRA, підкреслив: "Це не буде одноразовий удар. Об'єкт можна швидко відновити. Це звучить добре для телебачення, але не відповідає реальності".

Бомба GBU-57 здатна знищувати підземні укриття, але потребує використання стратегічного бомбардувальника B2 та наявності повного контролю над повітряним простором і надійного GPS-сигналу.

Якою насправді є ймовірність ядерного удару по Ірану

Заступник голови експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Микола Сірук в коментарі "Телеграфу" заявив, що вважає ймовірність ядерного удару США по Ірану вкрай низькою, оскільки відсутні як військові, так і політичні передумови для такого кроку.

"Я вважаю, що США не завдадуть ядерного удару по Ірану – в цьому немає сенсу. Їм єдине, що важливо — Ізраїль хоче, щоб американці дали глибинні бомби, якими вони сподіваються дістати та зруйнувати цей об’єкт", – пояснив експерт.

На його думку, найбільш зацікавленою стороною у силовому варіанті залишається Ізраїль, проте Вашингтон поки що не має стратегічної готовності йти на такий крок. Сірук звертає увагу на нестабільність політики адміністрації Дональда Трампа, але зауважив:

"Вся проблема в тому, що Трамп кожного дня змінює свою думку на протилежну. Але там є ядро MAGA — дуже консервативне, яке не хоче залучення Америки в будь-яку війну, тим більше з Іраном. Чи зможе Трамп ігнорувати своїх найпалкіших прихильників — навряд", – розповів експерт.

Водночас Сірук вказує на геополітичну небезпеку прецеденту застосування ядерної зброї.

"Це був би прецедент. Це ж не тільки Росія має ядерну зброю — Пакистан, Індія", – зауважив експерт. Він також вважає помилкою рішення США дозволити Ізраїлю бомбардувати Іран, оскільки воно не вирішує ані палестинського питання, ані несе стабільність у регіон.

"Сам Трамп заварив цю кашу, коли у 2018 році вийшов з ядерної угоди 2015 року. Вона хоч якось обмежувала Іран. Але інше питання в тому, що ядерна бомба — це не для нападу, а для фактора стримування", – пояснив експерт.

Підсумовуючи, експерт наводить історичний контекст та згадує наслідки Чорнобиля як приклад того, що навіть обмежене застосування тактичної зброї несе загрозу для регіону:

"Забруднення буде в будь-якому разі. Тому гра в загрозу ядерною зброєю — це політична риторика. І насправді війна ніколи не приносить результату, якщо вона безпідставна", – підсумував він.

Військовий експерт та оглядач Олег Старіков також вважає ймовірність ядерного удару США по Ірану вкрай низькою. За його словами, ця інформація виглядає як інформаційна провокація з іранського боку.

"Це може спричини такі наслідки, що я навіть версії висувати боюсь", – зазначив він.

Що ймовірний удар ядерною зброєю означав би для Росії

Дипломат і експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що гіпотетичне застосування Сполученими Штатами ядерної зброї могло б стати небезпечним прецедентом для Росії. За його словами, така ситуація потенційно могла б розв’язати руки Путіну, хоча водночас залишаються серйозні міжнародні запобіжники.

"Зрозуміло, що це буде прецедент. І, звичайно, що Путін не хотів такий прецедент створювати самостійно, бо була би негативна реакція. Але з іншого боку — все одно буде негативна реакція, як європейців, так і тих самих китайців", – зазначив Хара.

Він нагадує, що аналогічний баланс стримування працює у відносинах Індії та Пакистану, де ядерне протистояння не призвело до прямого застосування зброї. У цьому контексті експерт вважає, що реакція світової спільноти на будь-який ядерний інцидент буде жорсткою, навіть якщо ініціатором виступатимуть США.

Крім того, Хара вказує, що навіть Дональд Трамп з його непередбачуваним стилем поведінки буде змушений зважати на політичні наслідки, якщо під час його президентства Росія застосує ядерну зброю проти України.

"Я думаю, що йому доведеться теж стримувати (ред. Путіна) і приймати зважене рішення, щоб цього не сталося. Або покарати за те, що сталося", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Ізраїль вивчає можливість проведення ризикованої наземної операції проти ядерного заводу Фордо в Ірані – на випадок, якщо США не почнуть військових дій проти об'єкта. Оскільки завод захищений від прямого удару ізраїльським озброєнням, розглядається варіант атаки силами спецпризначенців.