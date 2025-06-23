Вистачить на цілу орду: скільки солдатів Росія зможе мобілізувати, якщо ціни на нафту злетять через війну в Ірані

Як дорога нафта рятує Росію

Конфлікт між Іраном та Ізраїлем, до якого вже включилися США, продовжує загострюватись, що призводить до нестабільності на нафтовому ринку. Зростання цін на чорне золото вже в найближчій перспективі може досягти космічних масштабів, якщо погрози сторін будуть реалізовані, а війна затягуватиметься. Це своєю чергою може безпосередньо торкнутися війни Росії проти України, оскільки від цього виграє Москва.

"Телеграф" розбирався в тому, як операція Ізраїлю впливає на війну в Україні і чим це може загрожувати.

Наслідки війни Ізраїлю та Ірану

Близький Схід, як відомо, багатий на нафту регіон. Будь-яка "заворушка" тут миттєво відбивається на світових цінах на цей продукт. Тим більше коли йдеться про такий серйозний конфлікт. З початку операції Ізраїлю проти ядерної програми Ірану нафта марки Brent подорожчала вже на 13%, а WTI – на 10% і вартує приблизно $78 та $75 за барель. Якщо ж війна затягнеться, до неї приєднаються інші нафтові країни, а Іран перекриє стратегічну для торгівлі нафтою Ормузьку протоку, то її вартість, за прогнозом експерта нафтового ринку Леоніда Косянчука, який він надав "Телеграфу" , може досягти аж до 200 доларів.

До речі про те, чим так важлива Ормузька протока, можна дізнатися в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Аятоли прищемили собі Ормузи: чи можуть перекрити або підірвати протоку, які є ризики". А докладніше про ціни на нафту та її вплив на український ринок пального, читайте у статті "Телеграфа" під назвою "Бензин по 120 реальний. Як "двіжуха" в Ірані може вплинути на пальне Україні".

Як війна Ізраїлю та Ірану рятує, тонучу економіку Росії

За еталонними Brent і WTI дорожчає і російська марка Urals.

Довідка Urals — це російська експортна нафтова суміш, яка є основним експортним сортом Росії.

За оцінками ЗМІ, від неї залежить кожен четвертий рубль у казні РФ. А казна ця, до речі, у 2025 році зіткнулася з обвальним падінням нафтогазових доходів. Проте, загострення конфлікту на Близькому Сході буквально стало рятівним колом для російського бюджету.

Якщо 10 червня Urals торгувалася менше 4400 рублів ($63,2) – найнижча за останні два роки, то вже 13 червня ціна досягла 5000 рублів ($68,5 за барель). Це не дозволило досягти очікувань уряду, оскільки російський бюджет спочатку розраховувався, виходячи з ціни 6700 рублів за барель, а після корекції у травні – на основі скромніших 5300 рублів. Але вартість Urals продовжує поступово повзти вгору і вже 20 червня складала 72 долари за барель.

Накрутити нафтові ціни ще більше здатне перекриття Ормузької протоки — вузької артерії між Перською та Оманською затоками, якою транспортується майже вся нафта ОПЕК, пишуть аналітики БКС. За їхніми прогнозами, у такому разі ціна за барель нафти Brent може підскочити до 130 доларів. Відповідно, підтягнеться і Urals. Експерт нафтового ринку Леонід Косянчук у коментарі "Телеграфу" раніше взагалі висловлював думку, що за песимістичного прогнозу барель Brent може зрости в ціні до 200 доларів.

На думку експерта Івана Уса, яку він висловив у коментарі "Телеграфу", якщо ескалація на Близькому Сході істотно посилиться, то Росія зможе отримати набагато більше, ніж просто надприбутки від дорогої нафти.

"Росія зможе диктувати свої умови. У такому разі (посилення конфлікту — Ред.) Росія може отримати дуже серйозні нафтові важелі впливу на світову економіку", — каже він.

Скільки це у цифрах?

За словами Уса, Росія втратила на нафтогазових санкціях приблизно 17 мільярдів доларів. Якщо ситуація з Іраном серйозно загостриться, наприклад, втягуванням у нього інших нафтових держав регіону та перекриттям Ормузької протоки, то Росія зможе не лише відбити цю суму, а й вийти у плюс.

"Навіть більше, оскільки у них буде майже монополія, то вони не лише ці 17 мільярдів відіграють, вони ще можуть значно більше отримати прибутків через те, що всі в чергу ставатимуть за російською нафтою. Тоді Росія може ставити таку ціну, яку вона захоче", — вважає Ус.

Як це може вплинути на війну в Україні

Як відомо, левову частку російського бюджету зараз складають військові витрати. За оцінками Financial Times, йдеться про 15,6 трлн рублів, або майже 40% видатків російського федерального бюджету. Логічно припустити, що гроші від підвищення нафтових доходів, мабуть, підуть і на цю статтю видатків. Чимала частина з них йде на так звану приховану мобілізацію — "купівлю" росіян, які йдуть воювати за гроші.

Щоб було простіше сприймати можливий масштаб впливу війни на Близькому Сході на війну в Україні, пропонуємо перевести нафтовий надприбуток Росії, який вона може отримати у разі ескалації, в солдатів.

Оскільки за словами експерта Уса, за песимістичного сценарію Росія може заробити понад 17 мільярдів доларів , то за основу можна взяти цю теоретичну цифру.

, то за основу можна взяти цю теоретичну цифру. Також з оцінок ГУР ми знаємо, що у 2025 році Росія мобілізує приблизно 30 тисяч людей на місяць .

. Російська служба BBC раніше повідомляла, що середня вартість "підкупу" росіянина на війну в 2025 році становить приблизно близько 2 мільйонів рублів (~25 тисяч доларів). Сюди входять: середнє значення муніципальної виплати (приблизно 400 тис.), федеральна виплата (400 тис.) та середня регіональна виплата (1,2 млн.). Це все одноразові виплати, які надаються за підписання договору.

Висновок: на 17 мільярдів доларів Росія зможе "купити" ще близько 700 тисяч солдатів. Або покрити витрати на залучення солдатів на два роки вперед.

Важливо: цифри, отримані у висновку, умовні і не відображають повних витрат (наприклад, зарплати, рекламні кампанії тощо). Вони розраховані лише для кращого розуміння можливого впливу підвищення цін на нафту за песимістичного сценарію на війну в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Небензя розістерився на Раді безпеки ООН через удари США по Ірану.