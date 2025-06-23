Вистачить на цілу орду: скільки солдатів Росія зможе мобілізувати, якщо ціни на нафту злетять через війну в Ірані
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Як дорога нафта рятує Росію
Конфлікт між Іраном та Ізраїлем, до якого вже включилися США, продовжує загострюватись, що призводить до нестабільності на нафтовому ринку. Зростання цін на чорне золото вже в найближчій перспективі може досягти космічних масштабів, якщо погрози сторін будуть реалізовані, а війна затягуватиметься. Це своєю чергою може безпосередньо торкнутися війни Росії проти України, оскільки від цього виграє Москва.
"Телеграф" розбирався в тому, як операція Ізраїлю впливає на війну в Україні і чим це може загрожувати.
Наслідки війни Ізраїлю та Ірану
Близький Схід, як відомо, багатий на нафту регіон. Будь-яка "заворушка" тут миттєво відбивається на світових цінах на цей продукт. Тим більше коли йдеться про такий серйозний конфлікт. З початку операції Ізраїлю проти ядерної програми Ірану нафта марки Brent подорожчала вже на 13%, а WTI – на 10% і вартує приблизно $78 та $75 за барель. Якщо ж війна затягнеться, до неї приєднаються інші нафтові країни, а Іран перекриє стратегічну для торгівлі нафтою Ормузьку протоку, то її вартість, за прогнозом експерта нафтового ринку Леоніда Косянчука, який він надав "Телеграфу" , може досягти аж до 200 доларів.
До речі про те, чим так важлива Ормузька протока, можна дізнатися в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Аятоли прищемили собі Ормузи: чи можуть перекрити або підірвати протоку, які є ризики". А докладніше про ціни на нафту та її вплив на український ринок пального, читайте у статті "Телеграфа" під назвою "Бензин по 120 реальний. Як "двіжуха" в Ірані може вплинути на пальне Україні".
Як війна Ізраїлю та Ірану рятує, тонучу економіку Росії
За еталонними Brent і WTI дорожчає і російська марка Urals.
Довідка Urals — це російська експортна нафтова суміш, яка є основним експортним сортом Росії.
За оцінками ЗМІ, від неї залежить кожен четвертий рубль у казні РФ. А казна ця, до речі, у 2025 році зіткнулася з обвальним падінням нафтогазових доходів. Проте, загострення конфлікту на Близькому Сході буквально стало рятівним колом для російського бюджету.
Якщо 10 червня Urals торгувалася менше 4400 рублів ($63,2) – найнижча за останні два роки, то вже 13 червня ціна досягла 5000 рублів ($68,5 за барель). Це не дозволило досягти очікувань уряду, оскільки російський бюджет спочатку розраховувався, виходячи з ціни 6700 рублів за барель, а після корекції у травні – на основі скромніших 5300 рублів. Але вартість Urals продовжує поступово повзти вгору і вже 20 червня складала 72 долари за барель.
Накрутити нафтові ціни ще більше здатне перекриття Ормузької протоки — вузької артерії між Перською та Оманською затоками, якою транспортується майже вся нафта ОПЕК, пишуть аналітики БКС. За їхніми прогнозами, у такому разі ціна за барель нафти Brent може підскочити до 130 доларів. Відповідно, підтягнеться і Urals. Експерт нафтового ринку Леонід Косянчук у коментарі "Телеграфу" раніше взагалі висловлював думку, що за песимістичного прогнозу барель Brent може зрости в ціні до 200 доларів.
На думку експерта Івана Уса, яку він висловив у коментарі "Телеграфу", якщо ескалація на Близькому Сході істотно посилиться, то Росія зможе отримати набагато більше, ніж просто надприбутки від дорогої нафти.
"Росія зможе диктувати свої умови. У такому разі (посилення конфлікту — Ред.) Росія може отримати дуже серйозні нафтові важелі впливу на світову економіку", — каже він.
Скільки це у цифрах?
За словами Уса, Росія втратила на нафтогазових санкціях приблизно 17 мільярдів доларів. Якщо ситуація з Іраном серйозно загостриться, наприклад, втягуванням у нього інших нафтових держав регіону та перекриттям Ормузької протоки, то Росія зможе не лише відбити цю суму, а й вийти у плюс.
"Навіть більше, оскільки у них буде майже монополія, то вони не лише ці 17 мільярдів відіграють, вони ще можуть значно більше отримати прибутків через те, що всі в чергу ставатимуть за російською нафтою. Тоді Росія може ставити таку ціну, яку вона захоче", — вважає Ус.
Як це може вплинути на війну в Україні
Як відомо, левову частку російського бюджету зараз складають військові витрати. За оцінками Financial Times, йдеться про 15,6 трлн рублів, або майже 40% видатків російського федерального бюджету. Логічно припустити, що гроші від підвищення нафтових доходів, мабуть, підуть і на цю статтю видатків. Чимала частина з них йде на так звану приховану мобілізацію — "купівлю" росіян, які йдуть воювати за гроші.
Щоб було простіше сприймати можливий масштаб впливу війни на Близькому Сході на війну в Україні, пропонуємо перевести нафтовий надприбуток Росії, який вона може отримати у разі ескалації, в солдатів.
- Оскільки за словами експерта Уса, за песимістичного сценарію Росія може заробити понад 17 мільярдів доларів, то за основу можна взяти цю теоретичну цифру.
- Також з оцінок ГУР ми знаємо, що у 2025 році Росія мобілізує приблизно 30 тисяч людей на місяць.
- Російська служба BBC раніше повідомляла, що середня вартість "підкупу" росіянина на війну в 2025 році становить приблизно близько 2 мільйонів рублів (~25 тисяч доларів). Сюди входять: середнє значення муніципальної виплати (приблизно 400 тис.), федеральна виплата (400 тис.) та середня регіональна виплата (1,2 млн.). Це все одноразові виплати, які надаються за підписання договору.
Висновок: на 17 мільярдів доларів Росія зможе "купити" ще близько 700 тисяч солдатів. Або покрити витрати на залучення солдатів на два роки вперед.
Важливо: цифри, отримані у висновку, умовні і не відображають повних витрат (наприклад, зарплати, рекламні кампанії тощо). Вони розраховані лише для кращого розуміння можливого впливу підвищення цін на нафту за песимістичного сценарію на війну в Україні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Небензя розістерився на Раді безпеки ООН через удари США по Ірану.