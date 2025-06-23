Хватит на целую орду: сколько солдат Россия сможет мобилизовать, если цены на нефть взлетят из-за войны в Иране

Как дорогая нефть спасает Россию

Конфликт между Ираном и Израилем, в который уже включились США, продолжает обостряться, что приводит к нестабильности на нефтяном рынке. Рост цен на черное золото уже в ближайшей перспективе может достичь космических масштабов, если угрозы сторон будут реализованы, а война будет затягиваться. Это в свою очередь может напрямую коснуться войны России против Украины, поскольку от этого выигрывает Москва.

"Телеграф" разбирался в том, как операция Израиля влияет на войну в Украине и чем это может грозить.

Последствия войны Израиля и Ирана

Ближний Восток, как известно, богатый на нефть регион. Любая "заворушка" здесь мгновенно отражается на мировых ценах на этот продукт. Тем более, когда речь заходит о таком серьезном конфликте. С начала операции Израиля против ядерной программы Ирана нефть марки Brent подорожала уже на 13%, а WTI – на 10% и стоит примерно $78 и $75 за баррель. Если же война затянется, к ней присоединятся другие нефтяные страны, а Иран перекроет стратегический для торговли нефтью Ормузский пролив, то её стоимость, по прогнозу эксперта нефтяного рынка Леонида Косянчука, который он предоставил "Телеграфу", может достичь вплоть до 200 долларов.

К слову о том, чем так важен Ормузский пролив, можно узнать в материале "Телеграфа" под названием "Аятолла прищемили себе Ормузы: могут ли перекрыть или подорвать пролив, какие есть риски". А более подробно о ценах на нефть и её влиянии на украинский рынок топлива, читайте в статье "Телеграфа" под названием "Бензин по 120 реален. Как "движуха" в Иране может повлиять на топливо Украине".

Как война Израиля и Ирана спасает, тонущую экономику России

Вслед за эталонными Brent и WTI дорожает также и российская марка Urals.

Справка: Urals — это российская экспортная нефтяная смесь, которая является основным экспортным сортом России.

По оценкам СМИ, от неё зависит каждый четвертый рубль в казне РФ. А казна эта, к слову, в 2025 году столкнулась с обвальным падением нефтегазовых доходов. Однако обострение конфликта на Ближнем Востоке буквально стало спасательным кругом для российского бюджета.

Если 10 июня Urals торговалась менее 4400 рублей ($63,2) – самая низкая за последние два года, то уже 13 июня цена достигла 5000 рублей ($68,5 за баррель). Это не позволило достичь ожиданий правительства, поскольку российский бюджет сначала рассчитывался, исходя из цены 6700 рублей за баррель, а после коррекции в мае – на основе более скромных 5300 рублей. При этом стоимость Urals продолжает постепенно ползти вверх и уже 20 июня составляла 72 доллара за баррель.

Взвинтить нефтяные цены еще больше способно перекрытие Ормузского пролива — узкой артерии между Персидским и Оманским заливами, по которой транспортируется почти вся нефть ОПЕК, пишут аналитики БКС. По их прогнозам, в таком случае цена за баррель нефти Brent может улететь до 130 долларов. Соответственно, подтянется и Urals. Эксперт нефтяного рынка Леонид Косянчук в комментарии "Телеграфу" ранее и вовсе высказывал мнение, что при пессимистичном прогнозе баррель Brent может вырасти в цене до 200 долларов.

По мнению, эксперта Иван Уса, которое он высказал в комментарии "Телеграфу", если эскалация на Ближнем Востоке существенно усилится, то Россия сможет получить гораздо больше, чем просто сверхприбыль от дорогой нефти.

"Россия сможет диктовать свои условия. В таком случае (усиления конфликта — Ред.) Россия может получить очень серьезные нефтяные рычаги влияния на мировую экономику", — говорит он.

Сколько это в цифрах?

По словам Уса, Россия потеряла на нефтегазовых санкциях приблизительно 17 миллиардов долларов. Если ситуация с Ираном серьезно обострится, например, втягиванием в него других нефтяных держав региона и перекрытием Ормузского пролива, то Россия сможет не только отбить эту сумму, но и выйти в плюс.

"Даже больше, поскольку у них будет почти монополия, то они не только эти 17 миллиардов отыграют, они еще могут значительно больше получить прибыли из-за того, что все будут в очередь становиться за российской нефтью. Тогда Россия может ставить такую ​​цену, какую она захочет", — считает Ус.

Как это может повлиять на войну в Украине

Как известно, львиную долю российского бюджета составляют сейчас военные расходы. По оценкам Financial Times, речь идет о 15,6 трлн рублей, или почти 40% расходов российского федерального бюджета. Логично предположить, что деньги от повышения нефтяных доходов, очевидно, пойдут и на эту статью расходов. Немалая часть из них идет на так называемую скрытую мобилизацию — "покупку" россиян, которые идут воевать из-за денег.

Чтобы было проще осязать возможный масштаб влияния войны на Ближнем Востоке на войну в Украине предлагаем перевести нефтяную сверхприбыль России, которую она может получить в случае эскалации, в солдат.

Так как по словам эксперта Уса, при пессимистичном сценарии Россия может заработать больше 17 миллиардов долларов , то за основу можно взять эту теоретическую цифру.

, то за основу можно взять эту теоретическую цифру. Также из оценок ГУР мы знаем, что в 2025 году Россия мобилизует примерно 30 тысяч человек в месяц .

. Русская служба BBC ранее сообщала, что средняя стоимость "подкупа" россиянина на войну в 2025 году составляет примерно около 2 миллионов рублей (~25 тысяч долларов). Сюда входят: среднее значение муниципальной выплаты (примерно 400 тыс.), федеральная выплата (400 тыс.) и средня региональная выплата (1,2 млн). Это все единоразовые выплаты, которые полагаются за подписание контракта.

Вывод:на 17 миллиардов долларов Россия сможет "купить" еще около 700 тысяч солдат. Или покрыть затраты на завлечение солдат на два года вперед.

Важно: цифры полученные в выводе условные и не отражают полных затрат (например, зарплаты, рекламные кампании и так далее). Они рассчитаны лишь для лучшего понимания возможного влияния повышения цен на нефть при пессимистическом сценарии на войну в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что Небензя разистерился на Совбезе ООН из-за ударов США по Ирану.